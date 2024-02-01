Circuito do Pelourinho tem diversos blocos afro; confira programação | A TARDE

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Circuito do Pelourinho tem diversos blocos afro; confira programação

Soweto, Olodum, Cortejo Afro e outros blocos e bandas fazem parte da programação

Publicado quinta-feira, 01 de fevereiro de 2024 às 19:22 h | Autor: Da Redação
Olodum éuma das atrações do circuito
Olodum éuma das atrações do circuito -

Uma ótima opção para famílias e crianças, o circuito Batatinha (Pelourinho) tem poucos trios, mas diversos palcos. Este ano, o Centro Histórico terá como atrações vários blocos e bandas como Soweto, Olodum, Cortejo Afro, entre outros.

Confira a programação completa:

8 de fevereiro (quinta-feira)

BLOCO DAS BAIANAS

DARAJU DE ODE

EXPRESSÃO NEGRA

NOVA FLOR

FILHOS DA FEIRA

MALCOM X

KORIN EFAN

TAMBORES E CORES

BLOCO QUESTÃO DE GOSTO

BLOCO NEGUINHO DO FUZUÊ

BOKA LOUKA

9 de fevereiro (sexta-feira)

ETERNA JUVENTUDE

AMIGOS DO BABÁ

SAMBA BOMBOCADO

TOAÊ

JOGO DO IFÁ

ARCA DO AXÉ

CORISCO

REGGAE AXUM

DANDARA

AGBARA

AFRO LIBERDADE

PALAFITAS

BLOCO ARAYE

NAMANDU NOSSO PLANETA

FILHOS DE OXALÁ

BLOCO MUNCUN G

AFOXE PRETO VELHO

FILHOS DE JAGUN

RELIQUIAS AFRICANAS

BLOCO DE INDIOS TAMOIOS

IJEXÁ DA BAHIA

AFOXE FILHOS DE ONIRA

JAKÉ

10 de fevereiro (sábado)

ETERNA JUVENTUDE

SAMBETÃO

BLOCO O MANGUE

MUTUÊ

ORIOBÁ

LAROYÊ ARRIBA

SWING DO PELO

CABEÇA DE GELO (DNA DO PAGODE)

CHABIS'C

FILHOS DE NANÃ

ARCA DO AXÉ

ALERTA MENTE NEGRA

BLOCO ARAYE

MANIA DE SAMBAR / AS GOSTOSAS

REGGAE A PAZ

CURUZU CITY

BLOCO GINGA E REMANDIOLA

É COM ESSE QUE EU VOU

FILHAS DE GANDHY

IMPACTO SONORO

KIZUMBA

MULHERES NA FOLIA

RODOPIÔ

ROSA JAGUARICEMA

TEMPERO DE NEGRO

TOMALIRA

11 de fevereiro (domingo)

QUERO VER O MOMO

VELHA GUARDA DOS NEGÕES

KIZUMBA

LUAÊ

IDARÁ

OLORUM BABA MI

DANÇA BAHIA

SÓ SAMBA DE RODA

MALCOM X

BIG BLOCO GUETO (BBG) - NEGÃO DAVI SAMBA DO MULHERÉ

LEVA EU

NAMORAL

OS NEGÕES (BANDA AFRO OS NEGÕES E CONVIDADOS)

SAMBRASIL

SOWETO

AFOXÉ AYRALOGUM

KORIN NAGÔ

SKA REGGAE

12 de fevereiro (segunda-feira)

OLODUM

ABUSE E USE

AFOXÉ XIRÊ LONÍ

AFROBOGUM

BABA AFOMA

BLOCO ARAIYÊ

CHABIS'C

FILHOS DE KORIN EFAN

FILHOS DE OMOLUM

GINGA DO NEGRO

INSABÁ MAZÁ

BLOCO DA CAPOEIRA/ AFRO MANGANGÁ

KAYALA DA BAHIA

MANIA DE SAMBAR / AS GOSTOSAS

MUNDO NEGRO

MUTANTES

OMO IZÓ

ROSA JAGUARICEMA

SAMBA E FOLIA (PAGODE DO SEGREDO)

TOMALIRA

13 de fevereiro (terça-feira)

ÓKÁNBÍ

AFRODESCEDENTES DA BAHIA

AFOXÉ ILÊ OYÁ

AFRODESCENDENTE DA BAHIA

ALABÊ

AMBIENTAL E ECOSSISTEMA

BABA AFOMA

BLOCÃO DA LIBERDADE

BLOCO DA SAUDADE

CORTEJO AFRO

FILHOS DE JHÁ

FURACÃO 2001

KAMBALAGWANZE

KI BELEZA

OBÁ DE XANGÔ

OLORUM BABA MI

OS NEGÕES POVO DE SANTO

SAMBATERRAMAR

SWING DO PELO

TODO MENINO É UM REI / PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ (BANDA PERCUSSIVA UNIRÁ QUINÁ)

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