Circuito do Pelourinho tem diversos blocos afro; confira programação | A TARDE

Circuito do Pelourinho tem diversos blocos afro; confira programação
Soweto, Olodum, Cortejo Afro e outros blocos e bandas fazem parte da programação
Uma ótima opção para famílias e crianças, o circuito Batatinha (Pelourinho) tem poucos trios, mas diversos palcos. Este ano, o Centro Histórico terá como atrações vários blocos e bandas como Soweto, Olodum, Cortejo Afro, entre outros.
Confira a programação completa:
8 de fevereiro (quinta-feira)
BLOCO DAS BAIANAS
DARAJU DE ODE
EXPRESSÃO NEGRA
NOVA FLOR
FILHOS DA FEIRA
MALCOM X
KORIN EFAN
TAMBORES E CORES
BLOCO QUESTÃO DE GOSTO
BLOCO NEGUINHO DO FUZUÊ
BOKA LOUKA
9 de fevereiro (sexta-feira)
ETERNA JUVENTUDE
AMIGOS DO BABÁ
SAMBA BOMBOCADO
TOAÊ
JOGO DO IFÁ
ARCA DO AXÉ
CORISCO
REGGAE AXUM
DANDARA
AGBARA
AFRO LIBERDADE
PALAFITAS
BLOCO ARAYE
NAMANDU NOSSO PLANETA
FILHOS DE OXALÁ
BLOCO MUNCUN G
AFOXE PRETO VELHO
FILHOS DE JAGUN
RELIQUIAS AFRICANAS
BLOCO DE INDIOS TAMOIOS
IJEXÁ DA BAHIA
AFOXE FILHOS DE ONIRA
JAKÉ
10 de fevereiro (sábado)
ETERNA JUVENTUDE
SAMBETÃO
BLOCO O MANGUE
MUTUÊ
ORIOBÁ
LAROYÊ ARRIBA
SWING DO PELO
CABEÇA DE GELO (DNA DO PAGODE)
CHABIS'C
FILHOS DE NANÃ
ARCA DO AXÉ
ALERTA MENTE NEGRA
BLOCO ARAYE
MANIA DE SAMBAR / AS GOSTOSAS
REGGAE A PAZ
CURUZU CITY
BLOCO GINGA E REMANDIOLA
É COM ESSE QUE EU VOU
FILHAS DE GANDHY
IMPACTO SONORO
KIZUMBA
MULHERES NA FOLIA
RODOPIÔ
ROSA JAGUARICEMA
TEMPERO DE NEGRO
TOMALIRA
11 de fevereiro (domingo)
QUERO VER O MOMO
VELHA GUARDA DOS NEGÕES
KIZUMBA
LUAÊ
IDARÁ
OLORUM BABA MI
DANÇA BAHIA
SÓ SAMBA DE RODA
MALCOM X
BIG BLOCO GUETO (BBG) - NEGÃO DAVI SAMBA DO MULHERÉ
LEVA EU
NAMORAL
OS NEGÕES (BANDA AFRO OS NEGÕES E CONVIDADOS)
SAMBRASIL
SOWETO
AFOXÉ AYRALOGUM
KORIN NAGÔ
SKA REGGAE
12 de fevereiro (segunda-feira)
OLODUM
ABUSE E USE
AFOXÉ XIRÊ LONÍ
AFROBOGUM
BABA AFOMA
BLOCO ARAIYÊ
CHABIS'C
FILHOS DE KORIN EFAN
FILHOS DE OMOLUM
GINGA DO NEGRO
INSABÁ MAZÁ
BLOCO DA CAPOEIRA/ AFRO MANGANGÁ
KAYALA DA BAHIA
MANIA DE SAMBAR / AS GOSTOSAS
MUNDO NEGRO
MUTANTES
OMO IZÓ
ROSA JAGUARICEMA
SAMBA E FOLIA (PAGODE DO SEGREDO)
TOMALIRA
13 de fevereiro (terça-feira)
ÓKÁNBÍ
AFRODESCEDENTES DA BAHIA
AFOXÉ ILÊ OYÁ
AFRODESCENDENTE DA BAHIA
ALABÊ
AMBIENTAL E ECOSSISTEMA
BABA AFOMA
BLOCÃO DA LIBERDADE
BLOCO DA SAUDADE
CORTEJO AFRO
FILHOS DE JHÁ
FURACÃO 2001
KAMBALAGWANZE
KI BELEZA
OBÁ DE XANGÔ
OLORUM BABA MI
OS NEGÕES POVO DE SANTO
SAMBATERRAMAR
SWING DO PELO
TODO MENINO É UM REI / PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ (BANDA PERCUSSIVA UNIRÁ QUINÁ)