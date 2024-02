Com homenagem aos garis, Danniel Vieira leva arrocha para o Arrastão | A TARDE

Todo de verde e com a farda em homenagem aos agentes da Limpeza, Daniel Vieira foi terceiro da fila no Arrastão de Quarta-feira de Cinzas, após Bell Marques e Leo Santana. Carlinhos Brown com convidados puxa o último trio no circuito Dodô (Barra/Ondina).

Pouco antes de iniciar o show, o artista falou com o Portal A TARDE sobre a experiência de mais uma vez participar do Arrastão após o fim oficial do Carnaval de Salvador. 'Então, mais um ano estar aqui puxando o Arrastão é uma emoção incrível. A gente faz o carnaval inteiro, acha que não vai ter força, mas chega aqui e encontra essa energia maravilhosa, o povo na rua. É incrível participar mais um ano, desde 2015 a gente vem participando, eu só tenho a agradecer a minha cidade, a meu povo, por abraçar meu trabalho de uma maneira tão especial".

Durante a apresentação no Circuito Dodô, Danniel Vieira irá receber diversos convidados, como Silvano Salles, Kart Love, Guga Meyra & Duas Medidas, Lá Fúria e Mabolada.

"Bom demais. Ontem a gente puxou o Trio do Arrocha aqui na Barra/Ondina, junto com o Silvano Salles e o Thiago Aquino. A gente está muito feliz, mostrando a força do povo, que seguiu com a gente até o final. Estou aqui junto com meu amigo DannIel Viera, prestigiando ele e finalizando esse Carnaval em grande estilo, graças a Deus", falou Lucas Kart, do Kart Love.

Lucas Kart, do Kart Love | Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

"A gente saiu dois dias aqui, com uma pipoca incrível. Hoje é para fechar o Carnaval com chave de ouro, do lado do Danniel que é um grande amigo querido. Vamos fazer uma arrastão incrível", falou Guga Meyra, que recentemente assumiu o comando da banda Duas Medidas.

Guga Meyra, da banda Duas Medidas | Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

O Arrastão

Criado pelo cantor Carlinhos Brown, em 1995, o arrastão da quarta-feira de cinzas se tornou um evento tradicional para a despedida do Carnaval. Formado por blocos sem cordas, o evento foi inicialmente dedicado aos trabalhadores da festa, mas hoje se tornou atração para os foliões que querem aproveitar até o último momento do Carnaval da Bahia.