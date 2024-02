Leo Santana leva sucessos para Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas | A TARDE

O Carnaval já foi encerrado oficialmente, mas a festa segue no Circuito Dodô nesta manhã com o já tradicional Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas. Quem foi atração novamente na festa foi o cantor Leo Santana, que botou o público para dançar.

Ainda em ritmo de Carnaval, o gigante Leo Santana deu início ao seu desfile por volta das 10h20 do Foral da Barra. Todo de Laranja, o dono do hit "Perna Bamba" não deixou ninguém parado. O pagodeiro, uma das principais atrações do Carnaval de Salvador, ainda continuou com outros sucessos da sua carreira.

Antes deles, Bell Marques já havia arrastado uma multidão. O venerando de mais de 70 anos, segue com energia total.

O terceiro será Danniel Vieira, que levará convidados para participar do desfile, entre eles os cantores Kart Love, Silvanno Salles e Guga Meira, além das bandas Duas Medidas, Lá Fúria e Mabolada.

Para fechar o evento com chave de ouro, se apresenta o pioneiro do Arrastão, Carlinhos Brown, que arrastará a multidão com o Ilê Aiyê, Olodum e Os Zárabes, reunindo centenas de percussionistas afros na avenida.

O Arrastão

Criado pelo cantor Carlinhos Brown, em 1995, o arrastão da quarta-feira de cinzas se tornou um evento tradicional para a despedida do Carnaval. Formado por blocos sem cordas, o evento foi inicialmente dedicado aos trabalhadores da festa, mas hoje se tornou atração para os foliões que querem aproveitar até o último momento do Carnaval da Bahia.