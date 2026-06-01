Concurso abre inscrições para compositores de Salvador; veja detalhes

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Acontece em Salvador, a segunda edição do Concurso “Esperando o Momo”, ação que visa a preservação das tradicionais marchinhas carnavalescas. A disputa premiará compositores e entusiastas do Carnaval de Salvador e Região Metropolitana, com valores de até R$1.500.

As inscrições estão abertas até o dia 5 de junho. O concurso tem a temática livre e incentiva produções marcadas pela diversidade, criatividade e senso crítico.

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Como funcionará o concurso?

Os compositores finalistas do concurso participarão do segundo EP da agremiação e subirão ao palco do ‘Baile Esperando o Momo’, no mês de julho. A composição vencedora poderá se tornar o hino oficial do bloco e ser uma das principais canções do Carnaval de 2027.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do formulário disponível no Instagram oficial do bloco: @queroveromomo.

Os participantes poderão inscrever apenas uma composição inédita, acompanhada da letra completa e de uma gravação demonstrativa simples. Composições elaboradas com auxílio de Inteligência Artificial serão desclassificadas.

Valores da premiação

O Bloco Quero Ver o Momo separou a premiação em três categorias:

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a composição vencedora

R$ 1.000,00 (mil reais) para o segundo lugar

R$ 500,00 (quinhentos reais) para o terceiro lugar

Além disso, as marchinhas vencedoras passarão a integrar o repertório oficial do bloco. As composições serão disponibilizadas nas plataformas digitais, e os direitos autorais das obras permanecerão com seus respectivos criadores.