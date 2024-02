Confira o esquema especial de transporte para Fuzuê, Furdunço e Pipoco | A TARDE

A partir deste sábado, 3, os baianos e turistas já começam a curtir as festas de pré-carnaval, em Salvador. Os foliões poderão contar com uma operação especial de transporte montada pela Secretaria de Mobilidade (Semob). O esquema especial é válido para Fuzuê, Furdunço, "A Melhor Segunda-Feira do Mundo", Pipoco e Habeas Copos que antecedem a folia.

Nos festejos que irão ocorrer no trecho Ondina / Barra, o tráfego de veículos será interditado entre o Clube Espanhol e o Farol da Barra para a realização dos festejos. Com isso, as linhas de ônibus que passam pelo trecho terão seu itinerário modificado até a abertura da via. O mesmo ocorre em ruas das imediações do Barbalho, Barroquinha e Baixa dos Sapateiros.

Para o Fuzuê, "A Melhor Segunda-Feira do Mundo", Pipoco e Habeas Copos, 36 coletivos da frota reguladora estarão à disposição todos os dias na Estação da Lapa. Já no Furdunço serão 89 veículos. Os ônibus ficarão disponíveis antes e após os eventos para dar reforço à operação de acordo com a necessidade. Agentes de trânsito e transporte estarão em pontos estratégicos do circuito para orientar o público sobre as mudanças e opções de deslocamento.



Mudanças de itinerário

Para o Fuzuê, Furdunço, "A Melhor Segunda-Feira do Mundo", Pipoco e Habeas Copos, as linhas que atendem a Avenida Centenário devem seguir pela Avenida Oceânica, Avenida Milton Santos, Avenida Anita Garibaldi, retornar no Hospital Jorge Valente, Avenida Anita Garibaldi, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, retornar no posto Menor Preço, Avenida Vasco da Gama, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Centenário, retornar no Shopping Barra, seguindo, daí, seu itinerário normal.

As linhas que passam pela Avenida Centenário e que têm como destino a Barra ou Barra Avenida devem acessar a Avenida Milton Santos, Avenida Anita Garibaldi, retornar no Hospital Jorge Valente, Avenida Anita Garibaldi, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, retornar no posto Menor Preço, Avenida Vasco da Gama, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Centenário, fazer o retorno no Shopping Barra, Avenida Centenário, Alça do Viaduto dos Reis Católicos, Avenida Reitor Miguel Calmon, alça do Viaduto da Gabriela, Avenida Princesa Leopoldina, Avenida Princesa Isabel, retornar na Rua Barão de Sergy com a Avenida Sete de Setembro, Avenida Princesa Isabel, e Avenida Princesa Leopoldina, de onde seguem seu itinerário normal.

As linhas que atendem Avenida Centenário com destino à Barra/Barra Avenida/Centenário devem seguir pela Avenida Centenário, fazer o retorno no Shopping Barra, Avenida Centenário, alça do Viaduto dos Reis Católicos, Avenida Reitor Miguel Calmon, Alça do Viaduto da Gabriela, Avenida Princesa Leopoldina, Avenida Princesa Isabel, retorno da Rua Barão de Sergy com a Avenida Sete de Setembro, Avenida Princesa Isabel, Avenida Princesa Leopoldina, Viaduto da Gabriela, Avenida Reitor Miguel Calmon, voltando à Avenida Centenário, de onde seguem seu itinerário normal.

As linhas que atendem a Avenida Centenário com destino ao Campo Grande vão seguir pela Avenida Milton Santos, Avenida Anita Garibaldi, retornar no Hospital Jorge Valente, Avenida Anita Garibaldi, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, fazer o retorno no posto Menor Preço, Avenida Vasco da Gama, Praça Doutor João Mangabeira, Avenida Centenário, retornar no Shopping Barra, Avenida Centenário, alça do Viaduto dos Reis Católicos, Avenida Reitor Miguel Calmon, Alça do Viaduto da Gabriela, Avenida Princesa Leopoldina, Viaduto da Gabriela, Avenida Reitor Miguel Calmon, e então Avenida Centenário, seguindo seu itinerário normal.

As linhas provenientes do Campo Grande com destino à orla vão seguir pela Avenida Princesa Leopoldina, Viaduto da Gabriela, Avenida Reitor Miguel Calmon, Avenida Centenário, retornar no Shopping Barra, Avenida Centenário, Praça dos Reis Católico, Avenida Reitor Miguel Calmon, Anita Garibaldi, chegando à Avenida Milton Santos, de onde seguem seu itinerário normal.

A linha 0138 – Lapa x Garibaldi/Ondina fará o seguinte itinerário, passando pela Avenida Milton Santos, Avenida Oceânica, Rua Eurycles de Mattos, Avenida Anita Garibaldi, Praça Lord Cochrane, Avenida Vasco da Gama, retornar no posto Menor Preço, Avenida Vasco da Gama, Avenida Vale do Tororó, chegando à Estação da Lapa.

Já no Centro Histórico, por conta do Carnaval do Santo Antônio, as linhas provenientes do Barbalho com destino a Baixa dos Sapateiros e Barroquinha vão utilizar as seguintes vias: Rua Engenheiro João Pimenta Bastos, Rua Manoel Caetano, Ladeira do Arco, Ladeira do Hospital, Praça Conselheiro Almeida Couto, Avenida Joana Angélica, Rua Jogo do Carneiro, fazem o retorno no SESC Nazaré, voltam para a Avenida Joana Angélica, acessam a Rua José Saramago, Avenida Presidente Castelo Branco, Aquidabã e deste ponto os coletivos seguem o itinerário de origem.

Táxis e mototáxis

Os usuários que optarem por veículos particulares terão à disposição pontos de táxi e mototáxi implantados em locais estratégicos próximos dos eventos. No Centro Histórico, foi criado um ponto de táxi extra na Ladeira da Água Brusca. Além disso, os pontos fixos do Taboão e Terreiro de Jesus seguem funcionando normalmente.

Já no trecho Ondina / Barra, também foi criado um ponto extra no Largo do Farol da Barra. Os usuários também podem utilizar os pontos fixos das ruas Miguel Burnier e Barão de Sergy.