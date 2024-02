Daniela Mercury se irrita com folião: "enchendo meu saco"; vídeo | A TARDE

A cantora Daniela Mercury perdeu a paciência com um folião durante a passagem do trio dela no circuito Dodô, o Barra-Ondina, na noite de sábado, 10. O momento chegou a ser registrado em vídeo.

O fã estaria pedindo para a cantora "parar de falar". Ele estava dentro de um camarote montado no circuito da folia.

"Vá à merda [coreografia], vá se lascar [coreografia], vá procurar o que fazer p****. Enchendo meu saco. Dizendo o que eu falo ou devo falar", disse Daniela Mercury.





Redes Sociais | Reprodução