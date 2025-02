De graça! Bloco Sagalera já tem data de desfile; confira

Para garantir a fantasia, basta comprar duas latas de leite em pó - Foto: Divulgação

Tradicional bloco da Vila Laura, o Sagalera vai abrir, mais uma vez, o Carnaval de Salvador. No próximo dia 15 de fevereiro, às 16h, o grupo, que desfila sem cordas, vai celebrar sete anos de criação.

Criado por um grupo de amigos do lendário Boteco de Cabeludo, na Rua Professor Alfredo Rocha, o bloco nasceu para a filantropia. Neste ano, a Banda da Charanga A Favorita vai animar a festa com marchinhas, frevos e clássicos do axé.

Para garantir a fantasia, basta comprar duas latas de leite em pó e trocar pela camisa. Pelo terceiro ano consecutivo, todas as doações serão destinadas ao Hospital Martagão Gesteira.

Segundo os organizadores, no último ano, o bloco arrecadou mais de mil latas de leite. Mais informações podem ser consultadas pelos números: (71) 98127-7764 / 99208-1356 / 98193-2346