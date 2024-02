Dez celulares são recuperados pela Guarda Civil no circuito Dodô | A TARDE

Dez celulares, R$1.315 em espécie e cartões de crédito foram recuperados no terceiro dia oficial do Carnaval de Salvador, no circuito Dodô (Barra-Ondina), por uma patrulha da Guarda Civil Municipal (GCM), formada por componentes do Grupamento de Rondas da Capital (Rondac).

O material estava com dois suspeitos - um homem e uma mulher. Os acusados foram apresentados na unidade da Polícia Civil, localizada próxima ao Victória Center, onde três vítimas também se apresentaram.

Na mesma noite, foi registrado o encaminhamento de um homem que invadiu um posto de Assistência Social, na Avenida Centenário, alegando estar sendo ameaçado por integrantes de uma facção, além de outros registros por furtos, vias de fato e apoio durante o incêndio de um carrinho de ambulante no circuito do Campo Grande.



Foram registradas nove ocorrências, número menor que o mesmo período do Carnaval 2023: dez registros. A GCM contabilizou ainda um total de 137 atendimentos referentes a apoio aos órgãos públicos, 147 ações de patrulhamento preventivo e 50 abordagens.



Até o momento, nos três principais circuitos da folia (Dodô, Osmar e Batatinha), 3.031 crianças foram identificadas com pulseiras e 24 documentos foram encontrados. Os documentos foram catalogados e estão registrados no site oficial da Guarda Municipal, podendo ser pegos pelo cidadão na base localizada na Avenida General San Martin, nos horários e dias indicados.