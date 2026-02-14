Doações de sangue crescem 10% durante o Carnaval, diz titular da Sesab

Hemoba costuma lançar campanhas de verão para a doação de sangue em Salvador - Foto: Divulgação | Hemoba

Em meio às celebrações do Carnaval de Salvador, a titular da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), Roberta Santana, falou com exclusividade ao Grupo A TARDE na noite deste sábado, 14. Diretamente do Observatório A TARDE, que acompanha os festejos no Circuito Dodô (Barra-Ondina), a secretária detalhou os esquemas de saúde do Governo do Estado para as celebrações.

Segundo ela, o próprio ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou alguns dos postos de testagem de ISTs espalhados pela Bahia. “Hoje recebemos o ministro Padilha, ministro da Saúde, visitando os nossos postos de testagem. Há três anos, o governador Jerônimo levou essa estrutura para os grandes eventos, como Carnaval e São João”, iniciou ela.

“São dois postos de testagem em Salvador, dois no interior, em Porto Seguro e Brumado, fazendo a testagem de infecções sexualmente transmissíveis, como HIV e hepatites virais”, declarou Roberta Santana, revelando que 13 mil testes já foram realizados nesta edição do Carnaval.

Novidades

Ela ainda citou o novidades como o tratamento da sífilis, que começa já no posto de saúde, além do autoteste de HIV, que está sendo distribuído à população.

“E o preservativo, mais de meio milhão de preservativos em parceria com o Ministério da Saúde, distribuído. Então, não há Carnaval sem prevenção. É muita alegria, mas é cuidar da saúde também”, disse. “O Baiano está se comportando bem, mas pode melhorar”, destacou a secretária de Saúde da Bahia.

Doação de sangue

Além disso, ela elogiou o engajamento dos foliões na doação de sangue durante os festejos. “A Bahia não se comportou muito bem com a doação de sangue. Nós aumentamos em 10% nesse carnaval. O Hemoba está aberto e é um ato de solidariedade importantíssimo para esses grandes eventos”, concluiu ela.