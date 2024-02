Drone é novidade da Segurança para Carnaval, diz Coronel Coutinho | A TARDE

Durante o lançamento da operação de segurança para o Carnaval do estado, que acontece no CAB, em Salvador, nesta terça-feira, 23, o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), Coronel Coutinho, falou com o Portal A TARDE.

Entre os temas conversados, estão algumas das expectativas do setor para a folia na capital baiana, que começa daqui a pouco mais de duas semanas, no dia 8 de fevereiro.



“Fizemos o Carnaval de 2023 muito bom, com resultados extremamente positivos. Tenho certeza que 2024 não vai ser diferente”, disse.

Novas tecnologias serão apresentadas para a festa deste ano. “Utilizaremos o drone no policiamento. Ele está sendo acompanhado no dia a dia, no redirecionamento de patrulhas para coibir, sobretudo, atos de violência”, afirma.