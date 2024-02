O Governo do Estado anunciou a programação do Carnaval em mais de 80 municí­pios da Bahia, em evento realizado na noite de quarta-feira, 31, em Lençóis. Os detalhes foram apresentados pelo governador Jerônimo Rodrigues.

As iniciativas vão desde investimentos em ações e projetos nas áreas de segurança, saúde, turismo, infraestrutura, promoção da diversidade, cidadania e cultura. Neste ano, o Carnaval da Bahia traz o tema “50 Anos de blocos afro. Nossa energia é ancestral”.

Valorizando a temática da folia, a Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA) contemplou, através do Projeto Ouro Negro, blocos que reforçam e mantêm a tradição e a cultura afro em municípios baianos.

Em Itabuna, o Bloco Afro Estandarte vai realizar a tradicional Lavagem do Fuxico. Em Caravelas, os blocos Caravelas e Umbandaum desfilam pelo centro histórico da cidade. Em Olivença e Ilhéus, o Bloco Afro Levada da Capoeira garante sua apresentação e em Maragojipe, a festa que é Patrimônio Imaterial da Bahia desde 2009, também tem apoio da Secult.

“Além dos investimentos na capital baiana, estamos, mais uma vez, garantindo que cidades do interior possam realizar uma programação de carnaval especial para moradores e turistas, levando ações do Governo do Estado que garantam segurança, inclusão e estímulo ao turismo”, reforçou o governador Jerônimo Rodrigues.

Este ano, a Secretaria de Turismo do Estado (Setur), através da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia (Sufotur), também está contemplando 31 projetos no interior.

Entre os municípios apoiados estão Maragogipe, com o “Carnaval de Maragogipe 2024 – Patrimônio Cultural da Bahia”, Mucuri, Nova Viçosa, Palmeiras, Cairu, Prado, Rio de Contas, Amélia Rodrigues e Barreiras, além da cidade de Cachoeira, que trará o Quilombo Folia: Carnaval no Iguape, uma tradição de folia e cultura Quilombola. A Setur vai realizar, ainda, pesquisa de caracterização, dimensionamento do turismo receptivo e avaliação dos serviços nos municípios de Mata de São João (Praia do Forte), Camaçari (Arembepe e Guarajuba), Porto Seguro e Lençóis.

O titular da Setur, Maurício Bacelar, destacou a beleza da diversidade cultural. "As pessoas conhecem muito o maior carnaval do planeta, aquele de que as pessoas vão atrás do Trio Eleito, mas a Bahia é muito mais do que isso. E um exemplo é aqui, em Lençóis, onde tem um carnaval cultural, uma expressão popular muito forte É isso que torna o Carnaval da Bahia bonito", afirmou.

Através da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), serão apoiados oito projetos, contemplando sete cidades. A iniciativa visa fomentar a cultura, o turismo e o desenvolvimento social, contemplando Santo Amaro, Santa Cruz Cabrália, Itabuna, Vitória da Conquista, Ilhéus, Vera Cruz e Lauro de Freitas.

Bruno Monteiro, secretário de Cultura, reforçou o papel da Secult-BA. "Estamos fazendo a nossa parte, para garantir que essa festa tenha toda a estrutura para que ela seja realizada plenamente, com a valorização da diversidade cultural".



Operação da Polícia Militar

Um efetivo de mais de 7 mil policiais, entre civis, militares, bombeiros e polícia técnica, vão reforçar o quadro de servidores na Operação Carnaval para o interior da Bahia. A Polícia Militar vai trabalhar em plantão, num regime especial de serviço, durante os dias de folia, além do policiamento ordinário (rotineiro), que não sofrerá interrupção. Esta operação será realizada em 76 cidades baianas.

No período, a atuação da polícia técnica no interior do estado tem como o objetivo garantir celeridade no atendimento às demandas de identificação civil e criminal, exames de lesões em vítimas e custodiados e constatação de drogas de abuso (maconha e cocaína) que possam ocorrer durante a festa.

"O lançamento aqui em Lençóis é muito simbólico, pois é um dos locais mais procurados hoje. Mas, vamos atuar em cerca de 80 cidades onde vai ter Carnaval, com mais de 800 câmaras, 250 câmaras de reconhecimento facial, garantindo a segurança do Carnaval antecipado, do Carnaval concomitantemente com o de Salvador e com o pós-Carnaval", ressaltou o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner.

A Polícia Civil da Bahia vai atuar na Região Metropolitana e nos municípios do interior, tendo equipes de analistas de interceptação trabalhando em regime de plantão ininterrupto. Os municípios de Juazeiro, Itabuna e Porto Seguro contarão com a instalação de uma Delegacia Especial de Área (DEA) no interior do circuito, além de reforço em suas unidades operativas de área, capazes de recepcionar e formalizar flagrantes.

O Departamento de Polícia do Interior realizará todo o trabalho de monitoramento das 26 Coordenadorias de Polícia do Interior do Estado, e os municípios onde ocorrerão festejos de carnavais oficiais contarão com reforço nas unidades territoriais de área. As equipes da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati) estarão de prontidão para deslocamento e atendimento de ocorrências de grande monta ou relevância que venham a apresentar-se em quaisquer destas localidades. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) também atua na festa carnavalesca.

Policiamento nas estradas

A Polícia Militar da Bahia, por meio do Comando Especializado de Policiamento Rodoviário (CEPRv), preparou um planejamento especial para intensificar as ações de policiamento nas rodovias estaduais durante o Carnaval 2024. As ações têm como objetivo prevenir acidentes através da fiscalização de trânsito (documentação de porte obrigatório, de excesso de velocidade e não ultrapassagem em locais proibidos), de operações de alcoolemia, que fiscaliza a ingestão de bebida alcoólica aliada à direção, além da escolta de turistas.

O CEPRv conta com equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária e três Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário (CIPRv) nas cidades de Itabuna, Barreiras e Brumado. Os PMs serão empregados no policiamento ordinário e em plantões extras.

A CIPRv/Itabuna atuará com atenção especial nos municípios de Itabuna e Ilhéus no período do carnaval antecipado, que ocorre de 1º a 4 de fevereiro de 2024; nos carnavais paralelos ao da capital, nas cidades de Itacaré, Mucuri, Prado, Teixeira de Freitas e Canavieiras; e em Porto Seguro, que tem a folia prolongada até 16 de fevereiro.

Já na região de Barreiras, a CIPRv atuará por toda a malha rodoviária do oeste que está envolvida diretamente com os acessos às cidades de Barreiras, Correntina, Barra e Santa Maria da Vitória, com atenção especial nas BA-447 (saída de Barreiras-Angical), BA-463 (entrada do Sítio do Rio Grande), BA-827 (Barreiras – Prainha), BA-172 (entrada de Santa Maria da Vitória) nas BAs 161 e 160, nas entradas de Barra, sentido Ibotirama e Xique-Xique, respectivamente, e BA-172, saída de Santa Maria da Vitória sentido Correntina.

A CIPRv/Brumado intensificará o policiamento rodoviário em apoio à 46ª CIPM/Livramento de Nossa Senhora ao longo da BA-148 e áreas próximas à entrada de Rio de Contas, à 79ª CIPM/Poções (BA-242), nas áreas de proximidade da entrada da cidade de Anagé, e em apoio à 80ª CIPM/Cândido Sales (BA-625), nas proximidades da entrada da cidade de Caraíba.

Reforço na saúde

A Secretaria estadual de Saúde (Sesab) atuará no Carnaval Bahia 2024 com o reforço nos plantões da equipe médica, de enfermagem e administrativa, além de elevação nos estoques de insumos e medicamentos nos hospitais regionais Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro; e no Costa do Cacau e Materno-Infantil Joaquim Sampaio, em Ilhéus. Nos dias de folia, a pasta fará a distribuição de 1 milhão de preservativos e de material informativo sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis.

Em Porto Seguro, a Sesab vai disponibilizar Posto de Testagem Rápida para detecção de HIV, sífilis e hepatites virais, com capacidade de realizar até mil testes por dia.

Campanhas de combate ao assédio e à importunação sexual

A Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) estará presente em 11 cidades onde o carnaval tem investimento do Governo do Estado: Palmeiras, Maragogipe, Lençóis, Salinas da Margarida, Valença, Itacaré, Ilhéus, Cabrália, Prado, Porto Seguro e Alcobaça. Serão mais de 100 agentes fazendo a sensibilização, entre a capital e o interior, com a campanha ‘Oxe, Me respeite!’, atuando no combate ao assédio e à importunação sexual.

A SPM, em parceria com a Bahiagás, também apoiará o carnaval de Santa Cruz Cabrália, promovendo a sensibilização de foliões sobre a necessidade permanente de combater a violência e o assédio, dirigidos às mulheres, durante o festejo. Uma das atrações será o bloco Respeita as Mina, organizado pela liderança indígena de Kãdara Pataxó, e sairá no dia 4 de fevereiro com a Banda Vira e Mexe e a cantora Soraya Dias. Os abadás serão trocados por alimentos, e doados para o Centro de Referência para a Mulher de Santa Cruz Cabrália (Cram), atuando na assistência a mulheres vítimas de violência.

Combate ao racismo

A campanha ‘Aqui o racismo pula fora’, desenvolvida pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), também chegará ao carnaval do interior da Bahia. O objetivo da ação é combater a discriminação racial, divulgar os canais de denúncia e estimular a cultura de paz. Em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), ventarolas e praguinhas serão distribuídas em 12 municípios: Juazeiro, Palmeiras, Lençóis, Salinas, Maragogipe, Valença, Itacaré, Ilhéus, Porto Seguro, Prado, Alcobaça e Santa Cruz Cabrália.

Educação no trânsito

Durante o período carnavalesco, o Detran Bahia estará com ações de educação para o trânsito em 13 municípios e de reforço à campanha, em parceria com a Secretaria de Política para as Mulheres (SPM), contra a importunação sexual e pelo empoderamento da mulher no trânsito. As ações acontecerão nas cidades de Lauro de Freitas, Camaçari, Itacaré, Juazeiro, Palmeiras, Maragogipe, Valença, Ilhéus, Lençóis, Salinas, Cabrália, Prado e Alcobaça.

Transporte intermunicipal

Durante o período do Carnaval 2024, a expectativa é de movimentar em torno de 115 mil passageiros no transporte intermunicipal. Para atender a demanda neste período, serão 540 horários oficiais, partindo da rodoviária de Salvador, e uma expectativa de aproximadamente 220 horários extras. Os destinos mais procurados durante o carnaval são cidades das regiões sul, extremo sul, oeste, Chapada Diamantina, sudoeste, recôncavo e praias do litoral norte.

Operação no Ferry Boat

O Sistema Ferry Boat também terá operação de 8 a 19 de fevereiro, com o fluxo de ida do Terminal Hidroviário São Joaquim e de volta do Terminal Hidroviário de Bom Despacho. A expectativa de passageiros transportados no período é de 400 mil pedestres e 64 mil veículos. Havendo aumento na demanda de passageiros, será realizado o sistema “bate e volta”, com o acréscimo de até mais 19 viagens extras por terminal.

Campanha educativa

A Concessionária Estrada do Feijão está promovendo uma campanha intensiva focada na prevenção e redução de acidentes no Sistema Rodoviário da BA-052, com ênfase no tema da alcoolemia. Sob o slogan Bloco da Segurança, a iniciativa busca conscientizar os usuários da rodovia sobre os perigos da combinação de álcool e direção. O movimento contará com outdoors temáticos em pontos estratégicos e distribuição de panfletos informativos, além de blitz educativa com apoio da Polícia Rodoviária Estadual.