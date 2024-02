Ex-BBB Larissa Tomásia torce pela vitória de Davi: "Estou na torcida" | A TARDE

A ex-BBB Larissa Tomásia, que participou da edição 22 do reality show, afirmou que torce pela vitória do baiano Davi Brito. Neste domingo, durante o Carnaval de Salvador, ela citou que a pressão psicológica é grande.

"Quem participou de um reality sabe como é. E eu espero, de coração, que ele não desista do jogo. Eu tenho certeza que ele tem chances de chegar até a final e ser o campeão. Até porque o Davi é um dos preferidos. Estou na torcida para que ele ganhe", declarou Tomásia ao Portal A TARDE no Camarote Salvador.

Larissa contou ainda que lida bem com a repercussão do seu meme nas redes sociais. Ela é protagonista de um dos maiores memes da edição, o limão mofado, que envolveu também Linn da Quebrada.

"Ah, graças a Deus, né? Minha passagem no Big Brother foi rápida, mas foi bem marcante, até hoje as pessoas revivem o meme, e eu fico muito feliz por isso. Como as pessoas falam, a diva do limão, o ícone", brinca Larissa, que segue.

"É muito legal, eu sou uma pessoa que eu levo muito na esportiva, na brincadeira. Então eu só tenho a agradecer ao público realmente por todo ano reviver esse meme".

Ela contou ainda que perdeu o contato com alguns participantes de sua edição, enquanto manteve relação mais próxima com outros.

"Eu ainda falo com algumas pessoas da casa, outras eu não falo tanto, até porque cada um foi tomando o seu rumo, trabalhando, mas tenho contato com várias pessoas da casa ainda, a Laís, o Gustavo, a Bárbara, o Eli, enfim, quase todo mundo".