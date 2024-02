Explosão causou falta de energia na Barra | A TARDE

Uma explosão nas imediações da Rua Francisco Otaviano foi a causa da falta de energia na Barra na noite deste sábado, 10, terceiro dia de Carnaval. Segundo a prefeitura de Salvador, a Coelba foi acionada para solucionar o problema e técnicos da concessionária já se encontram no local para resolver a situação.

A interrupção do fornecimento de energia ocorreu por volta das 22h52. A explosão afetou o fornecimento de energia em parte da Barra, inclusive em um trecho do circuito Dodô, onde desfilam os trios.

A Coelba informou que os técnicos estão com dificuldades de acesso ao local sem luz, que “aumentam a complexidade para o restabelecimento de energia, porém os técnicos não estão medindo esforços para concluir o serviço”.

Ainda na nota, a Coelba fez um alerta sobre objetos lançados sobre as redes elétricas que atendem os circuitos carnavalescos. O órgão disse que, ao longo do dia, foram registradas duas ocorrências do tipo envolvendo serpentinas.

“A Neoenergia Coelba reforça que não se deve jogar objetos contra a fiação sob nenhuma hipótese, pois pode provocar falta de energia e representa um risco de segurança para todos os foliões. A Neoenergia Coelba segue com equipe reforçada para atender todas as situações e se mantém à disposição por meio dos seus canais de atendimento”.

Segundo a prefeitura, a Diretoria de Serviços de Iluminação (DSIP) já havia registrado falta de energia e comunicado à Coelba, que resolveu a situação. Equipes da DSIP estão na Barra para acompanhar o caso e aguardam a solução do problema pela Coelba.