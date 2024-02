Foliões inovam nas fantasias no Carnaval de Salvador | A TARDE

O Carnaval de Salvador vai chegando ao fim e não faltou folia, animação e, principalmente, fantasias inusitadas. O Portal A TARDE foi para o Circuito Dodô (Barra-Ondina), nesta terça-feira, 13, em busca dos looks mais diferentes que estiveram presentes na festa.

Elson Monteiro veio de Belém (PA) para curtir o Carnaval de Salvador pela quinta vez e chamou a atenção até do cantor Bell Marques, que o avistou vestido de astronauta e disse que ele precisava ser estudado.

"Todo mundo fala: 'a NASA precisa ser estudada'. Então tive a ideia de fazer essa fantasia, porque eu preciso ser estudado [risos]. Vim todos os dias com essa roupa" disse.

Os soteropolitanos Anderson de Souza, 28 anos, e Alexandre Alves, 29 anos, chamaram a atenção do público com a fantasia de Power Rangers.

"A gente gosta de Power Rangers. Viemos outros dias vestidos, a gente já pra o Campo Grande e depois descia aqui pra Barra. Salvamos até uma pessoa de uma briga esses dias", disse Alexandre.

Nem o calor da capital baiana impediu da dupla curtir o Carnaval com o corpo todo coberto pela fantasia. "É tranquilo, é suportável, a roupa tem um tecido que não transpira tanto. Só a máscara que dá uma suada", completou.

Outro folião da capital baiana que também inovou na fantasia foi Francisco Reis, de 40 anos, recriando a imagem do "Vingador", personagem do desenho Caverna do Dragão.

"Eu assistia muito, ainda assisto. Eu tinha as asas, mas tirei pra ver se o pessoal deixava eu me divertir mais, não senti que adiantou tanto [risos]. Eu estava no Pelourinho, fui pra o Campo Grande e depois vim pra cá [Barra]", comentou.

Para ele, o calor também não é empecilho. "Baiano está acostumado com o calor, tô bebendo muita água pra ajudar", disse.

As irmãs Rosângela Cavalcante, de 40 anos, e Rosilene Cavalcante, de 46 anos, curtiram todos os dias da folia com looks variados. Nesse último dia de festa, Rosângela juntou itens que tinha em casa e produziu sua própria roupa.

"Eu já tinha alguns adereços em casa e resolvi criar. Fiz os acessórios de braços e cabeça, igual a da Mulher Maravilha. A única coisa que comprei foi o body. Nos outros dias viemos fantasiadas", descreveu.