Gilberto Gil e Flora Gil curtem folia no camarote Expresso 2222 | A TARDE

O cantor baiano Gilberto Gil e a esposa Flora Gil chegaram no camarote Expresso 2222, localizado em frente ao Farol da Barra, para curtir a folia momesca na noite deste sábado, 10. O camarote chega à sua 24ª edição no Carnaval de Salvador.

Manoel Soares, Luis Miranda, Ingrid Guimarães, Marcus Majella, Fred Nicácio,, foram uma das personalidades que também marcaram presença no camarote neste terceiro dia de Carnaval.



Flora Gil, anfitriã e principal organizadora do Expresso, se despede do posto de coordenadora geral e assume o papel de conselheira e curadora. Com isso, o comando do Camarote será de Fafá Giordano, sua irmã e produtora desde as primeiras edições. Já Preta Gil é a anfitriã da festa, o que também era função da madrasta.