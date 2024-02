Anfitriã do Expresso 2222, Preta Gil curte passagem de Leo Santana | A TARDE

Localizado em frente ao Farol da Barra, o camarote Expresso 2222 chega à sua 24ª edição no Carnaval de Salvador. Nesta quinta-feira, 8, primeiro dia oficial da folia, os convidados acompanharam, entre outros artistas, a apresentação de Léo Santana.

A anfitriã do camarote, Preta Gil, aproveitou o momento e dançou ao som de “Perna Bamba”, aposta da banda Parangolé, com participação de Léo Santana, para vencer a música do carnaval.

No fim do ano passado, Preta Gil se recuperou de um câncer no intestino. Ela passou por uma reconstrução de parte do trato intestinal no Hospital Sírio-Libanês, na Zona Sul de São Paulo. A cantora, inclusive, havia anunciado que retornaria ao carnaval após ficar afastada em 2023.

Assista o momento:





Léo Moreira | Ag. A TARDE