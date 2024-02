Governo instala ilhas de hidratação para foliões durante o Carnaval | A TARDE

Promovido pelo Governo do Estado, o Projeto Hidratação está funcionando durante o Carnaval de 2024. A medida tem o objetivo de evitar efeitos negativos do calor extremo e da aglomeração nos dias de folia. Neste sentido, ilhas de hidratação foram distribuídas pelos circuitos. Copos de água também estão sendo oferecidos em uma ação conjunta entre Embasa, Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), através do Procon-BA.

Foram cinco ilhas de hidratação, sendo três no circuito Barra-Ondina (Jardim Apipema, Cristo e Barra, próximo ao antigo Hospital Espanhol), uma no Campo Grande e outra na Praça da Sé. A ação teve início nesta quinta-feira, 8, e seguirá até terça-feira, 13.

Em cada ilha, o folião terá acesso gratuito a água potável, a partir de bebedouros abastecidos pela Embasa. Além disso, milhares de copos de água serão distribuídos de forma volante em pontos estratégicos dos circuitos.

“Com as altas temperaturas, é fundamental que as pessoas tenham acesso à água tratada para repor a hidratação do corpo e poder aproveitar a festa sem comprometer a saúde”, destaca o presidente da Embasa, Leonardo Góes.

Nas ilhas fixas de hidratação, as equipes do projeto irão oferecer água da Embasa aos foliões em copos biodegradáveis. Já a distribuição volante vai ser feita por promotores, que entregarão copos lacrados, também com água da Embasa. Quem preferir, também pode abastecer seu próprio copo nas ilhas de hidratação.

Reciclagem

Ainda por meio do projeto do Governo do Estado, uma cooperativa de catadores credenciada fará o recolhimento dos resíduos para reciclagem.

"O acesso facilitado à água de qualidade é um direito universal, então, ao garantir eficiência no acesso, o governo não apenas atende às demandas dos foliões, mas também reforça seu compromisso ambiental, incentivando práticas conscientes em um dos maiores eventos culturais do país”, aponta o secretário estadual do Meio Ambiente, Eduardo Sodré.

A iniciativa atende à Portaria Nº 35 publicada em novembro, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que estabelece estratégias destinadas à proteção da saúde dos consumidores em grandes eventos, em períodos de alta temperatura. A portaria foi publicada após a morte de uma fã durante o show da cantora Taylor Swift.

“O Governo da Bahia tem seguido as orientações do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP para evitar que fatalidades como esta ocorram novamente. Portanto, o Procon-BA integra o Projeto HidratAção e orienta empresas e organizadores de eventos quanto à necessidade de acesso amplo a água potável para a população consumidora em eventos com grandes aglomerações, bem como espaços físicos adequados para fácil atendimento emergencial e demais medidas previstas na portaria do Ministério”, esclarece Felipe Freitas, secretário da SJDH.