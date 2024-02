Guarda Municipal registra duas ocorrências no segundo dia de Carnaval | A TARDE

Nesta sexta-feira, 9, segundo dia de Carnaval, a Guarda Civil Municipal (GCM) encontrou e devolveu 17 documentos perdidos e identificou 155 crianças.

Assim como no primeiro dia de festa, o número de ocorrências permaneceu baixo, com apenas duas registradas. Em uma delas, um indivíduo envolveu-se em uma contravenção penal e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências legais.

Já a segunda ocorrência envolveu um incidente em que um homem, após ser advertido pela patrulha da GCM por urinar em local público, tentou agredir os agentes. Diante da situação, foi necessário o uso da força para conter a agressão.

A Guarda Civil Municipal afirma que segue vigilante e atuante, garantindo a segurança e a ordem durante as festividades de Carnaval.