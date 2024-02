Homicida é localizado na Barra por Reconhecimento Facial | A TARDE

O Sistema de Reconhecimento Facial da SSP impediu, no final da tarde desta sexta-feira, 9, que um homem foragido por homicídio participasse do Carnaval de Salvador. O procurado tentou acessar o circuito Dodô (Barra/Ondina), mas foi flagrado pela tecnologia.



A captura ocorreu, minutos após o Reconhecimento Facial localizar, também na Barra, um assaltante com mandado de prisão.

Segundo a SSP, o homem procurado por homicídio, tinha mandado de prisão preventiva expedido desde setembro de 2023. O procurado foi encaminhado para a Polinter e está à disposição da Justiça.

Reconhecimento Facial

O Reconhecimento Facial está implantado nos 42 Portais de Abordagem, distribuídos nos circuitos Dodô, Osmar e Batatinha. Mais de 100 câmeras inteligentes monitoram foragidos da Justiça.

"Somos referência no Brasil no uso desta tecnologia. Essa semana recepcionamos uma comitiva de Pernambuco, que desejava conhecer o nosso procedimento. Seguimos trabalhando no segundo dia do Carnaval de Salvador. Foco na missão", declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.