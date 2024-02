João Roma comenta operação da PF contra Bolsonaro: "Ataque vil" | A TARDE

O ex-ministro do governo Bolsonaro, João Roma (PL), falou na madrugada deste sábado, 10, com a reportagem do Portal A Tarde, durante passagem por um camarote no Carnaval de Salvador. Roma comentou a operação autorizada pela Polícia Federal que mirou o ex-presidente Bolsonaro e aliados. Ele também comentou quando Bolsonaro deve voltar à Bahia.

"Nós estamos muito consternados com essa agressão que ocorreu perante o partido liberal, que é o maior partido político do Brasil e agente não pode vê um atentado desse a uma instituição que representa a democracia. Um ataque vil está acontecendo. Você vê uma justiça que demonstra total insegurança jurídica, exercícios com dois pesos e duas medidas e isso nos preocupa. Então, isso tudo nos deixa muito abalado", pontuou.

"Temos previsto a vida da Michelle Bolsonaro aqui no dia 8 e 9 de março, e muito provavelmente devemos ter também o presidente Bolsonaro. Óbvio que logo após o carnaval a gente vai tratar com detalhamento dessa reunião, porque com tudo isso que ocorreu nós vamos ter que estar muito atentos com essas movimentações, com essas atitudes inclusive esdrúxulas, de proibir presidente de partido falar com o presidente em honra de partido, então tudo isso a gente vai ver como é que vai se comportar, mas a popularidade do presidente Bolsonaro tem sido um ativo por todo o Brasil, aqui na Bahia nós temos o nosso nicho específico de pessoas que acreditam nas nossas bandeiras e a vinda do presidente Bolsonaro sempre é um motivo de acalorar, de incentivar mais as lideranças partidárias para que possam persistir nesse caminho de cidadania e defender nossas bandeira", acrescentou.

Roma falou da sua ligação com o carnaval

O ex-deputado está curtindo o carnaval da capital baiana e salientou que sempre gostou de festa desde a época que vivia em Recife, sua terra natal. "Eu sou muito festeiro, desde sempre. Acompanhei muito na minha terra de origem, carnaval de Olinda, carnaval nas tradições e aqui em Salvador me engagei rapidamente e sempre apoiei muito esses festeiros. Gosto da festa, participo e fico muito feliz com esse evento cada vez mais grandioso, que é também uma marca da primeira capital do Brasil. Então fico muito feliz com a animação do povo, com essa forma contagiante que o carnaval a cada ano busca se renovar", celebrou.