Juliette descarta comandar trio: Preciso comer muito arroz com feijão | A TARDE

A campeã do BBB21, Juliette Freire, falou sobre a possibilidade de comandar um trio no carnaval de Salvador. Em entrevista coletiva, ela disse que ainda não se sente preparada e precisa "comer muito arroz com feijão".

"Eu acho que tem muita arroz com feijão ainda para comer. Mas quem sabe [comandar um trio], isso aqui é muito bonito, é uma energia muito boa. Eu gosto de gente, eu gosto de povo e eu acho que é uma forma muito diferente de seguir essa energia" disse a artista, que marcou presença no Camarote Salvador.

Juliette estava no trio de Ivete quando teve o incidente na última segunda-feira, 12. A artista falou que aprendeu muito com Ivete naquele momento. "Foi tenso, mas eu tive uma aula com Ivete, ela segurou assim de uma forma impressionante, acalmou todo mundo, fortaleceu todo mundo e isso me mostrou que acontece com as maiores e que a gente tem que ter equilíbrio pra saber lidar. Fiz uma faculdade em dois dias com ela aqui em Salvador".

Sonhos

Ao falar sobre sonhos, Juliette diz que já realizou mais do que já sonhou. Apesar de hoje ser reconhecida como cantora, para ela, era uma "utopia" pensar nisso, por isso nunca chegou a ser um sonho.

"Eu acho que eu já realizei mais coisas do que eu sonhei na vida. Eu nunca me imaginei nisso [como artista], era uma utopia na verdade, era algo inalcançável e hoje eu me vejo cantando com Cláudia, com Ivete de uma forma que elas me abraçam e me impulsionam muito. Estou grata demais. Eu nem ousava pensar nisso, eu tinha outras coisas pra pensar, eu sonhava em ser delegada, defensora, eu não pensava nem que ia ser artista e hoje eu me vejo muito feliz disso, eu só agradeço mesmo", diz.

Nesta terça-feira, a cantora Cláudia Leitte convidou Juliette para cantar com ela em cima do trio no próximo ano.