Léo Santana arrasta multidão no primeiro dia de carnaval em Salvador | A TARDE

Vestido em um traje prata e futurístico, o cantor Léo Santana atraiu milhares de pessoas no primeiro dia oficial do Carnaval de Salvador, nesta quinta-feira, 8, no circuito Barra/Ondina, com o Arrastão do GG, como o artista chamou o trio sem cordas do Governo do Estado.

Casado com a dançarina Lore Improta e pai da pequena Liz, Léo se definiu como realizado em cantar para milhares de pessoas que assistem à passagem dos trios. Segundo ele, é um carnaval democrático e feito para o povo.

A atriz Mariana Xavier, que interpretou Marcelina, filha da inesquecível Dona Hermínia do filme Minha mãe é uma peça, também estava em cima do trio do GG curtindo a festa. “Mesmo sendo carioca, o carnaval do meu coração é o carnaval de Salvador", disse a atriz.

Léo Santanna é uma das atrações que puxam trio sem cordas, com patrocínio do Governo do Estado no Carnaval da Bahia 2024. Além dele, outros artistas, como Daniela Mercury, desfilam nos circuitos da cidade nesta quinta-feira, 8.