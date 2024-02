Longe das telinhas, Caio Castro curte trio de Alinne Rosa em Salvador | A TARDE

O ator Caio Castro curtiu a noite do Carnaval de Salvador no trio elétrico de Alinne Rosa, que se apresentou no circuito Barra-Ondina, na noite deste domingo, 11.

Rosto conhecido em novelas, filmes e séries, o artista paulista atualmente está longe das telinhas. Seu último trabalho foi a série "Todas as Flores", exibida na Globoplay e encerrada no ano passado, em que interpretou o personagem Pablo Xavier Barreto.

Entre as principais novelas em que trabalhou na TV Globo, estão "Nos Tempos do Imperador", de 2021, "A Dona do Pedaço", de 2019, e "Fina Estampa", de 2011.