Luedji Lunna desfilará na Mangueira e lança disco novo na segunda | A TARDE

Curtindo o carnaval de Salvador, a cantora Luedji Luna não se apresentará na folia momesca da capital baiana neste ano. Ao Portal A TARDE, a artista contou que estará cumprindo agenda no Rio de Janeiro.

“Esse carnaval vai ser a minha primeira vez no Rio de Janeiro, vou para o camarote de Alcione e desfilar pela Mangueira”, disse nesta sexta-feira, 9, no Camarote Expresso 2222, localizado no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

A previsão é que a cantora embarque para a capital fluminense no sábado ou domingo. Na segunda-feira, 12, ela participa do Camarote Rio Experience.

Questionada sobre os próximos passos na música, Luedji contou que na segunda-feira já tem disco novo nas plataformas. “Segundou com disco novo”, disparou.

Apesar de ficar de fora da folia momesca, a artista participou do Furdunço, festa pré-carnaval, com a banda Baiana System.