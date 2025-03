Mãe de Léo Santana curte Pipoco e crava: “Não tem pra ninguém”

Dona Marinalva se jogou no Pipoco - Foto: Vinicius Viana | Ag. A TARDE

A mãe do cantor Léo Santana, Dona Marinalva, chegou junto e colou no Pipoco, na noite desta terça-feira, 25, no Circuito Ondina-Barra.

Em entrevista ao Massa!, Marinalva afirmou que todo ano é uma emoção diferente quando o filho sobe no trio e destacou a multidão que compareceu no ‘arrastão’.

“A emoção é sempre nova, né? Porque cada ano é melhor, e cada ano a gente fica mais ansioso esperando esse dia. Graças a Deus tá tudo certo, viu? Porque o Gigante arrasta a multidão e não tem pra ninguém”, celebrou a mãe do artista baiano.