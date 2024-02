Mais de 120 pessoas passaram mal durante trio da Ludmilla | A TARDE

A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que os dois postos médicos da Secretaria Municipal de Saúde montados no circuito de blocos do Centro fizeram, na manhã e início da tarde desta terça-feira, 13, 129 atendimentos durante a apresentação do Fervo da Lud, trio da cantora Ludmilla.

De acordo com a RioTur, o bloco reuniu 1,2 milhão de pessoas no Centro do Rio. A prefeitura informou ainda que foram feitos 83 atendimentos na unidade da Praça Ana Amélia e 46 na do Largo da Carioca. A maioria dos pacientes apresentava quadros relacionados à ingestão de bebidas alcoólicas em excesso e ao estresse térmico, devido ao forte calor.



Segundo o UOL, de todas as pessoas atendidas, 14 precisaram ser removidas para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou unidades hospitalares, para cuidados com maior suporte.



Ludmilla precisou encerrar o bloco mais cedo ontem devido às altas temperaturas no Rio de Janeiro. Fazia 35º C na capital carioca, mas a sensação térmica era de 42º C. Para reduzir os impactos do calor, centenas de garrafas d'água eram jogadas de cima do trio da cantora e entregues aos foliões pela produção.