Mais de 30 foragidos são detidos por reconhecimento facial no Carnaval - Foto: Márcia Santana/ Ascom SSP

Ao menos 34 foragidos da Justiça foram detidos nos circuitos do Carnaval 2025, após serem flagrados pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública.

O balanço referente aos quatro dias da maior festa de rua do mundo foi apresentado na Reunião de Avaliação da Secretaria da Segurança Pública, nesta segunda-feira, 3. No acumulado do Carnaval, de quinta a domingo, a Polícia Civil registrou reduções de 41,4% no número de furtos e de 35,4% nas ocorrências de roubos.

Os foragidos eram procurados pelos crimes de homicídio, tráfico de entorpecentes, roubo, violência contra a mulher, constrangimento ilegal e dívida de pensão alimentícia.

Dezesseis pessoas acabaram presas pelas práticas de ameaça, discriminação, furto, roubo, associação criminosa, tráfico de drogas e vias de fato.