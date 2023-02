Márcio Victor manda recado para Janja e dedica 'Toda Boa' a Preta Gil

Durante a passagem em frente ao camarote 2222, na Barra, na noite deste domingo, 19, o cantor Márcio Victor destacou o protagonismo feminino aproveitou para declarar amor e apoio a primeira-dama Janja, que curte o Carnaval de Salvador, e a Bela Gil.

“Eu quero que você seja uma mulher retada! Pode contar comigo para o que for preciso, porque todos nós amamos vocês, viu?”, disse o vocalista do Psirico. [veja vídeo]

Em seguida, o artista revelou que Preta Gil foi uma das inspirações para a composição da canção ‘Toda Boa’ e dedicou a canção para ela ao interpretar no Circuito Dodô. “Uma das mulheres que eu fiz essa música foi minha mãe, mas a segunda pessoa é uma que amo tanto, essa música é para Preta Gil”.

Preta Gil descobriu um câncer de intestino no mês passado. Nesta semana, a filha de Gilberto Gil lamentou a ausência no Carnaval e prometeu uma folia intensa em 2024 após o fim do tratamento.Na última segunda-feira, 13, ela iniciou o terceiro ciclo da quimioterapia.

null Rafaela Souza | Ag. A TARDE