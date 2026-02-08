CARNAVAL
Mari Antunes revela detalhes do Carnaval 2026: "Calor humano e muita música"
Confira a agenda completa da banda no Carnaval
Por Bianca Carneiro
O Babado Novo já está pronto para comandar a folia em 2026. A banda lança oficialmente sua tour de Carnaval, um projeto que vai percorrer diversas cidades do país levando música, energia e o verdadeiro clima do verão brasileiro. Com o conceito “Efeito Verão”, a turnê promete contagiar o público com shows vibrantes, repletos de hits, coreografias marcantes e a identidade que consagrou o grupo como um dos grandes nomes do Carnaval.
A agenda teve início em janeiro e segue até fevereiro, passando por capitais e cidades do Nordeste, Sudeste e Norte do Brasil. À frente do Babado Novo, Mari Antunes celebra mais um Carnaval.
“O Carnaval é o momento em que a gente sente a resposta mais verdadeira das pessoas. Essa tour foi pensada exatamente para isso: entregar alegria, calor humano e muita música”, destaca a cantora.
Um dos grandes destaques da temporada é a abertura oficial do Carnaval de Salvador, no Bloco UAU Chá da Alice, reforçando a presença do Babado Novo entre os protagonistas da maior festa popular do país.
Além dos shows, o projeto “Efeito Verão” se estende para o ambiente audiovisual e digital, fortalecendo a presença do Babado Novo nas plataformas e ampliando a experiência do público para além do palco.
Confira a agenda de Carnaval 2026 do Babado Novo:
- 06/02 Lapão -BA
- 07/02 Cajuri - MG
- 08/02 Belo Horizonte - MG
- 11/02 Salvador - Ba
- 12/02 Salvador- Ba
- 13/02 Caicó - RN
- 14/02 Cameta - PA
- 14/02 Benevides - PA
- 15/02 Abaetetuba- PA
- 15/02 Curuça - PA
- 16/02 Santa Rita do Sapucaí- MG
- 17/02 Congonhas - MG
- 17/02 Barão do Cocais - MG
- 21/02 Porto Velho- RO
