Mari Antunes revela detalhes do Carnaval 2026: "Calor humano e muita música"

Um dos grandes destaques da temporada é a abertura oficial do Carnaval de Salvador, no Bloco UAU Chá da Alice - Foto: Divulgação

O Babado Novo já está pronto para comandar a folia em 2026. A banda lança oficialmente sua tour de Carnaval, um projeto que vai percorrer diversas cidades do país levando música, energia e o verdadeiro clima do verão brasileiro. Com o conceito “Efeito Verão”, a turnê promete contagiar o público com shows vibrantes, repletos de hits, coreografias marcantes e a identidade que consagrou o grupo como um dos grandes nomes do Carnaval.

A agenda teve início em janeiro e segue até fevereiro, passando por capitais e cidades do Nordeste, Sudeste e Norte do Brasil. À frente do Babado Novo, Mari Antunes celebra mais um Carnaval.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O Carnaval é o momento em que a gente sente a resposta mais verdadeira das pessoas. Essa tour foi pensada exatamente para isso: entregar alegria, calor humano e muita música”, destaca a cantora.

Um dos grandes destaques da temporada é a abertura oficial do Carnaval de Salvador, no Bloco UAU Chá da Alice, reforçando a presença do Babado Novo entre os protagonistas da maior festa popular do país.

Além dos shows, o projeto “Efeito Verão” se estende para o ambiente audiovisual e digital, fortalecendo a presença do Babado Novo nas plataformas e ampliando a experiência do público para além do palco.

Confira a agenda de Carnaval 2026 do Babado Novo: