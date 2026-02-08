Menu
CARNAVAL
CARNAVAL

Mari Antunes revela detalhes do Carnaval 2026: "Calor humano e muita música"

Confira a agenda completa da banda no Carnaval

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

08/02/2026 - 16:22 h

Um dos grandes destaques da temporada é a abertura oficial do Carnaval de Salvador, no Bloco UAU Chá da Alice
O Babado Novo já está pronto para comandar a folia em 2026. A banda lança oficialmente sua tour de Carnaval, um projeto que vai percorrer diversas cidades do país levando música, energia e o verdadeiro clima do verão brasileiro. Com o conceito “Efeito Verão”, a turnê promete contagiar o público com shows vibrantes, repletos de hits, coreografias marcantes e a identidade que consagrou o grupo como um dos grandes nomes do Carnaval.

A agenda teve início em janeiro e segue até fevereiro, passando por capitais e cidades do Nordeste, Sudeste e Norte do Brasil. À frente do Babado Novo, Mari Antunes celebra mais um Carnaval.

“O Carnaval é o momento em que a gente sente a resposta mais verdadeira das pessoas. Essa tour foi pensada exatamente para isso: entregar alegria, calor humano e muita música”, destaca a cantora.

Um dos grandes destaques da temporada é a abertura oficial do Carnaval de Salvador, no Bloco UAU Chá da Alice, reforçando a presença do Babado Novo entre os protagonistas da maior festa popular do país.

Além dos shows, o projeto “Efeito Verão” se estende para o ambiente audiovisual e digital, fortalecendo a presença do Babado Novo nas plataformas e ampliando a experiência do público para além do palco.

Confira a agenda de Carnaval 2026 do Babado Novo:

  • 06/02 Lapão -BA
  • 07/02 Cajuri - MG
  • 08/02 Belo Horizonte - MG
  • 11/02 Salvador - Ba
  • 12/02 Salvador- Ba
  • 13/02 Caicó - RN
  • 14/02 Cameta - PA
  • 14/02 Benevides - PA
  • 15/02 Abaetetuba- PA
  • 15/02 Curuça - PA
  • 16/02 Santa Rita do Sapucaí- MG
  • 17/02 Congonhas - MG
  • 17/02 Barão do Cocais - MG
  • 21/02 Porto Velho- RO

Babado Novo carnaval Carnaval 2026 Mari Antunes

