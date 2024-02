Melhor Segunda do Mundo e Pipoco provocam mudanças no tráfego | A TARDE

A Melhor Segunda do Mundo e o Pipoco, marcados para esta segunda-feira, 5, e para a próxima terça-feira, 6, no Circuito Orlando Tapajós, causarão mudanças no trânsito. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai instalar barreiras físicas e móveis no entorno dos festejos.

O estacionamento e a circulação de veículos serão proibidos durante os dois eventos, das 16h à 1h do dia seguinte, no Largo do Farol da Barra e na Avenida Oceânica, entre o Largo do Farol da Barra e o Largo do Camarão.

Veículos com emissão sonora (trios elétricos, carros de som, carroças e afins) estão proibidos de circular na área da festa, exceto os que estejam autorizados. O acesso aos residentes e/ou domiciliados nas vias interditadas será liberado mediante comprovação de endereço.

Opções de tráfego

As pessoas com destino à festa terão como opção de tráfego, no sentido Barra/Ondina, as ruas Afonso Celso e Miguel Burnier, Avenida Centenário e Rua Professor Sabino Silva. No sentido Ondina/Barra, a orientação é seguir pela Avenida Milton Santos, Rua Doutor Oswaldo Ribeiro (via marginal à Avenida Oceânica), Rua Professor Sabino Silva, Rua Comendador Francisco Pedreira, Avenida Centenário, Rua Augusto Frederico Schimidt e Rua Marquês de Caravelas.

Barreiras fixas

As barreiras fixas serão instaladas nos seguintes locais: Avenida Almirante Marques de Leão/Largo do Farol da Barra, Avenida Oceânica/Rua Dom Marcos Teixeira, Avenida Oceânica/Rua Alfredo Magalhães, Rua Alfredo Magalhaes/Rua Afonso Celso, Avenida Oceânica/Rua Professor Lemos de Brito, Travessa Marquês de Leão/Rua Afonso Celso, Avenida Oceânica/Rua Francisco Otaviano, Avenida Oceânica/Rua Professor Fernando Luz, Avenida Oceânica/Rua Leoni Ramos, Avenida Oceânica/Rua Doutor Artur Neiva, Avenida Oceânica/Rua Carlos Chiacchio, Avenida Oceânica/Rua José Sátiro de Oliveira (parte baixa), Avenida Oceânica/Rua Professor Sabino Silva/Rua N (Largo do Camarão), Avenida Oceânica/Acesso à Via Marginal (antigo Salvador Praia Hotel, nos dois retornos).

Barreiras móveis

As barreiras móveis serão instaladas nos seguintes pontos: Avenida Sete de Setembro/Porto da Barra, Avenida Sete de Setembro/Rua Barão de Itapuã, Rua Cézar Zama/Rua Marquês de Caravelas/Alameda Antunes, Rua Miguel Burnier/Rua Marquês de Caravelas/Rua Afonso Celso, Rua Marquês de Caravelas/Avenida Almirante Marques de Leão, Rua Airosa Galvão/Rua Miguel Burnier, Avenida Centenário/Último Retorno, Rua Professor Sabino Silva/Rua José Sátiro de Oliveira e Avenida Oceânica/Largo do Camarão.