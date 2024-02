Mesmo com lotação, Bruno minimiza conversa sobre novo circuito | A TARDE

O grande volume de pessoas passando pelos circuitos do Carnaval, com mais de 2 milhões sendo registrados em diversos dias, trouxe outra vez à tona o debate sobre a necessidade de se criar um novo circuito do Carnaval, especulado pra Boca do Rio, ou até mesmo de transferir o Circuito Dodô (Barra-Ondina) de praça.

Ainda que tenha admitido a necessidade de "desafogar" o tradicional espaço, Bruno minimizou a possibilidade e disse que o equílibrio na folia passa pelo fortalecimento do Carnaval do Centro.

"Acho que no ano passado, com o fortalecimento do Carnaval do Centro nos circuitos Osmar e Batatinha, acabamos permitindo uma melhor distribuição na cidade e a questão da transferência ou da criação de um novo circuito acabou sendo desnecessária", pontuou o prefeito durante coletiva para apresentar o balanço parcial do Carnaval nesta segunda, 12.

"Tivemos problemas no sábado, já estamos discutindo ideias e soluções pra isso, mas, pelo menos a curto-prazo, se o fortalecimento do Circuito Osmar continuar acontecendo, isso permite que possamos continuar fazendo com o que os serviços funcionem bem e vá se adiando a necessidade de riar um outro circuito".

A conversa, que já passou pela Câmara Municipal e pelo Conselho Municipal do Carnaval de Salvador (Comcar), arrefeceu após entidades e empresários ligados à folia irem contra a ideia de se retirar o Carnaval do seu cartão-postal na orla da Barra.

Para Bruno, esse é um assunto que precisará ser debatido em breve, possivelmente em um segundo mandato caso seja reeleito nas eleições municipais de outubro.

"Não tenho dúvidas de que no futuro. quem quer que seja o prefeito, vai ter que ter essa capacidade de identificar novas áreas na cidade para oferecer um circuito melhor. O nosso desafio que está no meu radar é fortalecer cada vez mais o Centro. Fizemos isso em 23, estamos fazendo em 24 e caso eu venha a ser o prefeito em 25, temos ideias para continuar nesse intuito."