Moradores da Boca do Rio reprovam mudança no circuito de carnaval

Com a possível mudança do circuito tradicional Barra-Ondina em Salvador, para o trecho da orla entre os bairros da Boca do Rio e Patamares, muitos moradores da região se manifestaram contra essa proposta.

Para a fisioterapeuta Sarah Leal, que mora no bairro de Jardim Armação, próximo ao Centro de Convenções, a mudança vai prejudicar a mobilidade, já que ela costuma passar pela Orla, além de pensar também na falta de segurança.

“A primeira coisa que eu penso é o trânsito, vai ficar ruim, nossa mobilidade vai ficar prejudicada. Normalmente o trânsito fica alterado. Essa região que eu moro eu tenho saída para o Stiep, para Paralela, para Orla, mas com uma festa desse porte, o trânsito vai ter que ter uma alteração. Em segundo lugar, o que eu penso é a segurança, porque a gente está bem perto do circuito, pode rolar assalto”, disse.

A estudante Amanda Ornelas mora na Boca do Rio e também não aprovou essa possível mudança do circuito, porque convive com o tráfego da orla e enxerga que pode piorar o fluxo de carros.

"Já é algo histórico o carnaval na Barra, trazer para a Boca do Rio vai ter muitas consequências, não dá pra imaginar como vai ficar o trânsito de Salvador. Tem muito fluxo de carro pela orla, principalmente de Itapuã para a Boca do Rio, então vai ser muito prejudicado", disse.

Experiência ruim

A assistente administrativa Paula Santana contou que não teve uma experiência boa com um festejo carnavalesco que aconteceu na região, chamado "Farol Folia".

"Moro na Boca do Rio há uns 14 anos e a experiência que eu já tive de ter esse tipo evento aqui na orla não foi boa, há muito tempo atrás com o Farol Folia. Os assaltos e a violência aumentaram de uma forma surreal. Se foi assim com esse evento, imagina com o carnaval. Fora também em relação o que o carnaval representa na Barra", relatou.

Tradição x Elitização

Residente da Barra, a dentista Tatiane Colavolpe acredita que a mudança de circuito está relacionada com uma consequência de uma segregação que já vem acontecendo há alguns anos.

“A ideia que eles querem colocar as fanfarras na Barra, não é uma questão cultural, é mais pelos moradores da Barra, que muitos tem poder aquisitivo muito grande, títulos importantes, pessoas mais velhas, eles não suportam mais o carnaval, já foi a época deles. Eu acho sim que pode ter um circuito, além da Barra e do Campo Grande, mas tirar essa tradição, é tirar uma grande parte da história de Salvador. Essa segregação já vem acontecendo há um tempo e a gente não está percebendo”, explicou.

Segundo Tatiane, o circuito da Barra começou a ser elitizado, enquanto o do Campo Grande decaiu na qualidade de trios.

Registro do Carnaval 2020 no Circuito Dodô (Barra/Ondina) | Foto: malcon robert / Ag. A TARDE

“Os maiores trios e pipocas saem sempre na Barra. O Campo Grande começou a cair a qualidade e, decaindo assim, a Barra superlota. Sou frequentadora assídua do carnaval, vou todo ano, e esse movimento já vem acontecendo há um tempo, sou Agora estão usando o argumento que é inviável comportar a quantidade de pessoas no carnaval, mas sempre comportou, há mais de 20 anos, dividindo igualmente as atrações e o público”, completou.

Já o corretor de imóveis e morador de Jardim Armação, Antônio Andrade Eça Neto tem uma opinião diferente. Para ele, a Barra não comporta mais o carnaval e mudar para a região da Boca do Rio vai gerar mais espaço.

“Na Barra, para você ter uma segurança, você tem que ir para um camarote ou alugar um apartamento naqueles prédios. Os camarotes oferecem estruturas magníficas e terminou perdendo a essência do carnaval, que é brincar nos blocos, brincar no trio elétrico, essas coisas. Quase não curte os trios porque não tem segurança, a rua não oferece mais aquele espaço para distrair, porque tem muita confusão. A região da Boca do Rio tem mais espaço, então isso termina com o folião ganhando, fica mais folgado, não vai ter mais tumulto”, contou.

De acordo com a Associação Comunitária Marback e Imbuí (Ascomi), a mudança no circuito pode movimentar a economia local em diversos setores e também a economia formal. No entanto, os impactos socioambientais do carnaval podem ser permanentes no ambiente do perímetro.

A Ascomi explicou que as consequências dessa dinâmica podem gerar aumento na geração de lixo, dos elevados níveis de ruído, da acessibilidade na mobilidade urbana do circuito, da degradação da fauna e da flora, da infraestrutura, do aumento da violência, da liberação de gases poluentes dos motores à diesel dos trios elétricos, entre outros problemas.

Caso a proposta da mudança de circuito seja aceita, o movimento SOS Carnaval Salvador – formado por moradores da capital baiana, artistas e turistas -, afirmou que irá acionar a Justiça contra a Prefeitura.

Proposta

Carnaval no circuito Barra-Ondina pode ser transferido para o Centro de Convenções | Foto: Uendel Galter | AG A TARDE

A proposta está sendo objeto de um estudo técnico produzido pela mesa diretora Conselho Municipal de Carnaval (Comcar), que vai debater junto com técnicos da Saltur e membros da Polícia Militar e as secretarias de Saúde e Mobilidade Urbana.



De acordo com a prefeitura e a Empresa Salvador Turismo (Saltur), o circuito Barra/Ondina já não comporta mais a proporção dos festejos de carnaval, tendo problemas com infraestrutura da região, por isso foi criado a proposta.

A ideia é que os grandes trios sejam deslocados para a Boca do Rio, com um circuito de 4 km. O trecho delimitado engloba 22 terrenos e será desapropriado para passar por requalificação. Enquanto na Barra ficará um carnaval mais característico das fanfarras.

O projeto será enviado até o final de agosto ao prefeito Bruno Reis, que tomará a decisão final.