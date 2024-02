"Mudança do Garcia é a expressão da luta popular", diz Tiago Ferreira | A TARDE

O vereador de Salvador Tiago Ferreira (PT) disse que vê como "algo positivo" o maior espaço para os movimentos sociais, bem como aos movimentos sindicais, com a chegada dos trios elétricos na Mudança do Garcia, realizada no Campo Grande, nesta segunda-feira, 12.

"A mudança do Garcia é a expressão popular, onde os trabalhadores levam as bandeiras por intermédio de mensagem e ainda onde os pedidos são intensificados. Acho que na mudança do Garcia é necessário que se tenha movimentos como esse, que é a luta das mulheres, a luta contra o racismo e contra preconceito. Aqui temos uma gama de bandeiras, de lutas, de resistência que precisa ser mantida e eu quero que se prorrogue aí por muitos e muitos anos, já que a população precisa ter o espaço também de protesto", disse.

Sobre a pré-candidatura na tentativa de reeleição à Câmara de Vereadores, sem uma candidatura do PT à Prefeitura, Tiago pretende que o grupo trabalhe na estratégia de aumentar o número de votos nominal de cada candidato.

"Precisamos, com isso, garantir a manutenção ou ampliação da nossa bancada. Estou otimista quanto a reeleição, esperando continuar representando o subúrbio e a população de baixa renda. Espero que esse ano seja um ano de colheita tanto para o meu mandato como para todos os mandatos de esquerda do Partido dos Trabalhadores, da Federação e ainda para todos que compõem a base do Governo do Estado", finalizou.