Nação Zumbi, Rachel Reis e Nelson Rufino: Carnaval do Pelô terá mais de 150 atrações
Programação conta com samba, axé, rap, reggae, guitarra baiana e bailes infantis
Por Victoria Isabel
O Pelourinho será um dos principais palcos do Carnaval em Salvador, com uma programação que reúne cerca de 150 atrações ao longo de seis dias de festa no Centro Histórico. Ao todo, serão mais de 250 horas de música distribuídas em diferentes espaços do circuito.
Os shows acontecem nos Largos do Pelourinho, Pedro Archanjo, Tereza Batista, Quincas Berro D’Água e na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba. A proposta é valorizar a diversidade musical e a presença de artistas baianos, com uma grade que contempla samba, axé, rap, reggae, guitarra baiana, bailes infantis e encontros colaborativos.
Entre os destaques estão apresentações como Rachel Reis convida Os Gilsons, Afrocidade convida Duquesa e Nelson Rufino convida Sandra Sá. A programação ainda inclui nomes como Mariene de Castro, Banjo Novo convida Samba de Oyá, Chico César, Criolo, Luedji Luna, Nação Zumbi e Os Garotin.
Outros encontros prometem movimentar o público, como Quabales convida MV Bill e Vandal convida Ministereo Público, reforçando a mistura de ritmos e gerações que marca o Carnaval no Centro Histórico. Veja a programação completa:
QUINTA-FEIRA – 12/02
Largo Pedro Archanjo
- 17h30 | 18h30 – Legião do Samba
- 19h00 | 20h00 – Filomena Bagaceira
- 20h30 | 21h30 – Saulo Braga
- 22h00 | 23h00 – Dan Valente
- 23h30 | 00h30 – Carla Visi
Largo Tereza Batista
- 17h30 | 18h30 – Jorge Zarath
- 19h00 | 20h00 – Zé Paulo
- 20h30 | 21h30 – Sarajane
- 22h00 | 23h00 – Lhego Valentim e Leva Trio
- 23h30 | 00h30 – Elas Cantam Axé
Largo Quincas Berro D’Água
- 17h30 | 18h30 – Rafael Pondé
- 19h00 | 20h00 – Wilsinho Kraychete
- 20h30 | 21h30 – Escandurras
- 22h00 | 23h00 – Márcia Short
- 23h30 | 00h30 – Ricardo Chaves
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
- 17h30 | 18h30 – Amanda Santiago
- 19h00 | 20h00 – Lazzo Matumbi
- 20h30 | 21h30 – Aloísio Menezes
- 22h00 | 23h00 – Bailinho de Quinta
- 23h30 | 00h30 – Jammil
SEXTA-FEIRA – 13/02
Largo do Pelourinho
- 19h00 | 20h30 – Rachel Reis convida Os Gilsons
- 20h30 | 21h00 – DJ Prettin D’King
- 21h00 | 22h30 – Márcia Short convida Lazzo e Aloísio Menezes
- 22h30 | 23h00 – DJ Prettin D’King
Largo Pedro Archanjo
- 17h30 | 18h30 – Adão Negro
- 19h00 | 20h30 – Afro – Grupo Atabasabar
- 21h00 | 22h30 – Projeto 03 Artistas – Alvinho, Indy e Brena
- 23h00 | 00h30 – Serestão do Lopes
Largo Tereza Batista
- 16h00 | 17h00 – Frevo Elétrico – Tributo a Carlos Pita
- 17h30 | 18h30 – Tonho Matéria
- 19h00 | 20h30 – Projeto 03 Artistas – Igor Gnomo, Chibatinha e Ágatha Macedo
- 21h00 | 22h30 – Axé – Oxeturá
- 23h00 | 00h30 – Lukas Miranda
Largo Quincas Berro D’Água
- 17h30 | 18h30 – Carla Cristina
- 19h00 | 20h30 – Orquestra Compassos
- 21h00 | 22h30 – Reggae – Sine Calmon e Morrão Fumegante
- 23h00 | 00h30 – Serginho Pimenta Nativa
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
- 17h30 | 18h30 – Diego Henrique
- 19h00 | 20h30 – Samba – As Ganhadeiras de Itapuã
- 21h00 | 22h30 – Antigos Carnavais – Claudia Cunha
- 23h00 | 00h30 – Márcia Freire
SÁBADO – 14/02
Largo do Pelourinho
- 17h00 | 18h30 – Majur
- 18h30 | 19h00 – DJ Telefunksoul
- 19h00 | 20h30 – Jeremias Gomes e convidados
- 20h30 | 21h00 – DJ Telefunksoul
- 21h00 | 22h30 – Afrocidade convida Duquesa
- 22h30 | 23h00 – DJ Telefunksoul
- 23h00 | 00h30 – Nação Zumbi
Largo Pedro Archanjo
- 14h00 | 15h00 – Aila Menezes
- 15h30 | 17h00 – Maya
- 17h30 | 19h00 – Igor Serravalle
- 19h30 | 21h00 – Igor Hereda
- 21h30 | 23h00 – Paulo Marcos
- 23h30 | 00h30 – Edu Casanova
Largo Tereza Batista
- 14h00 | 15h00 – Ana Mametto
- 15h30 | 17h00 – Breno Casagrande
- 17h30 | 19h00 – Viny Brasil
- 19h30 | 21h00 – Bonneco
- 21h30 | 23h00 – Pradarrum
- 23h30 | 00h30 – Luciano Calazans
Largo Quincas Berro D’Água
- 14h00 | 15h00 – CBX
- 15h30 | 17h00 – Sonora Amaralina
- 17h30 | 19h00 – Sávio Assis
- 19h30 | 21h00 – Gal do Beco
- 21h30 | 23h00 – Juliana Ribeiro
- 23h30 | 00h30 – Batifun
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
- 13h30 | 15h30 – Corrupio (Baile Infantil)
- 16h00 | 18h00 – Gatos Multicores (Baile Infantil)
- 19h00 | 20h30 – Larissa Luz
- 21h00 | 22h30 – Projeto 03 Artistas – Ifá, Alissa Sanders e João Teoria
- 23h00 | 00h30 – Mariene de Castro
DOMINGO – 15/02
Largo do Pelourinho
- 17h00 | 18h30 – Gerônimo
- 18h30 | 19h00 – MC Fall Clássico
- 19h00 | 20h30 – Três Marias: Larissa Luz + Anelis Assumpção + Sued Nunes
- 20h30 | 21h00 – MC Fall Clássico
- 21h00 | 22h30 – Nelson Rufino convida Sandra Sá
- 22h30 | 23h00 – MC Fall Clássico
- 23h00 | 00h30 – Banjo Novo convida Samba de Oyá
Largo Pedro Archanjo
- 14h00 | 15h00 – Cesar Figueiredo
- 15h30 | 17h00 – Folia Delas
- 17h30 | 19h00 – Samba – Matilde Charles, Sambaiaiá!
- 19h30 | 21h00 – Samba – Raimundo Sodré
- 21h30 | 23h00 – Reggae – Jô Kallado
- 23h30 | 00h30 – Magary
Largo Tereza Batista
- 14h00 | 15h00 – Ruan Vaqueirinho
- 15h30 | 17h00 – Paulinho Boca
- 17h30 | 19h00 – Reggae – Danzi
- 19h30 | 21h00 – Orquestra – Maestro Zeca Freitas
- 21h30 | 23h00 – Guitarra Baiana – Cassio Nobre
- 23h30 | 00h30 – Gereba
Largo Quincas Berro D’Água
- 14h00 | 15h00 – Tenysson Del Rey
- 15h30 | 17h00 – Orquestra – Orquestra Reggae de Cachoeira
- 17h30 | 19h00 – Samba – Grupo Botequim
- 19h30 | 21h00 – Pagode/Pagotrap – Banda Laskinê
- 21h30 | 23h00 – Arrocha – Gutto Cabaré
- 23h00 | 00h30 – Nando Borges
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
- 13h30 | 15h30 – Grupo Canela Fina (Baile Infantil)
- 16h00 | 18h00 – Lilica Rocha (Baile Infantil)
- 19h00 | 20h30 – DH8
- 21h00 | 22h30 – Projeto 03 Artistas – Jussara Silveira + Sylvia Patricia + Morotó Slim To Slim
- 23h00 | 00h30 – Vânia Abreu
SEGUNDA – 16/02
Largo do Pelourinho
- 17h00 | 18h30 – Pepeu Gomes e Davi Moraes
- 18h30 | 19h00 – DJ Bruxa Braba
- 19h00 | 20h30 – Os Garotin
- 20h30 | 21h00 – DJ Bruxa Braba
- 21h00 | 22h30 – Chico César
- 22h30 | 23h00 – DJ Bruxa Braba
- 23h00 | 00h30 – Filhos de Jorge
Largo Pedro Archanjo
- 14h00 | 15h00 – Patrick Levy
- 15h30 | 17h00 – Joyce Alane
- 17h30 | 19h00 – Reggae – Nelma Marks
- 19h30 | 21h00 – Samba – Banda Afrosambah
- 21h30 | 23h00 – Arrocha – Kelly Cristina
- 23h00 | 00h30 – Juan E Ravena
Largo Tereza Batista
- 14h00 | 15h00 – Pierre Onassis
- 15h30 | 17h00 – Afro – Aiace
- 17h30 | 19h00 – Reggae – Mukambu
- 19h30 | 21h00 – Projeto 03 Artistas – Fusão Afróxé Bass – Acoustic Pressure
- 21h30 | 23h00 – Rap – Negro Davi
- 23h00 | 00h30 – Thathi
Largo Quincas Berro D’Água
- 14h00 | 15h00 – Uel
- 15h30 | 17h00 – Samba – Samba de Roda da Dona Dalva
- 17h30 | 19h00 – Samba – Mestre Aurino Da Viola
- 19h30 | 21h00 – Projeto 03 Artistas – Trinca do Samba canta o Samba da Bahia
- 21h30 | 23h00 – Savannah Lima (à confirmar)
- 23h00 | 00h30 – Gui Vieira
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
- 13h30 | 15h30 – Zé Livrório (Baile Infantil)
- 16h00 | 18h00 – Ray Gramacho (Baile Infantil)
- 19h00 | 20h30 – Marcia Castro
- 21h00 | 22h30 – Projeto 03 Artistas – Show Oritá – Laiô, Rê Freitas e Rei Souza
- 23h00 | 00h30 – Motumbá
TERÇA – 17/02
Largo do Pelourinho
- 17h00 | 18h30 – Luedji Luna
- 18h30 | 19h00 – DJ Preta
- 19h00 | 20h30 – Vandal e Ministereo Público
- 20h30 | 21h00 – DJ Preta
- 21h00 | 22h30 – Quabales convida MV Bill
- 22h30 | 23h00 – DJ Preta
- 23h00 | 00h30 – Criolo
Largo Pedro Archanjo
- 14h00 | 15h00 – Igor Serravalle
- 15h30 | 17h00 – Projeto 03 Artistas – Apaxes do Tororó | Cabokaji | Udi
- 17h30 | 19h00 – Reggae – Dionorina
- 19h30 | 21h00 – Reggae – Joh Ras
- 21h30 | 23h00 – Arrocha – Alinne Silva
- 23h00 | 00h30 – Eletrikaz
Largo Tereza Batista
- 14h00 | 15h00 – Dan Miranda
- 15h30 | 17h00 – Rap – Aspri RBF
- 17h30 | 19h00 – Projeto 03 Artistas – Pílula Dendê Sounds
- 19h30 | 21h00 – Rap – Cangaço Preto
- 21h30 | 23h00 – Rap – Ravi Lobo
- 23h00 | 00h30 – Gabriel Mercury
Largo Quincas Berro D’Água
- 14h00 | 15h00 – Viola de Doze
- 15h30 | 17h00 – Orquestra – Orquestra Santo Antônio
- 17h30 | 19h00 – Tereza Cristina (à confirmar)
- 19h30 | 21h00 – Antigos Carnavais – Miss Sueter
- 21h30 | 23h00 – Gabi Lins
- 23h00 | 00h30 – Vinnicius
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
- 13h30 | 15h30 – Cadeira de Brin (Baile Infantil)
- 16h00 | 18h00 – Musiclauns (Baile Infantil)
- 19h00 | 00h30 – Celebração ao Dia Nacional da Axé Music
O Carnaval do Pelô integra a programação oficial do Governo da Bahia no tema “Carnaval da Bahia: Um Estado de Alegria”, reunindo ações do edital público da Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA), que contemplou 81 propostas artísticas, além da participação da Secretaria de Turismo (Setur), por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), que fortalece o calendário cultural do território. No Largo do Pelourinho, parte da grade de atrações é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).
