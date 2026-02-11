Nação Zumbi, Rachel Reis e Nelson Rufino: Carnaval do Pelô terá mais de 150 atrações

Confira programação completa do Centro Histórico - Foto: Olga Leiria /Ag. A TARDE

O Pelourinho será um dos principais palcos do Carnaval em Salvador, com uma programação que reúne cerca de 150 atrações ao longo de seis dias de festa no Centro Histórico. Ao todo, serão mais de 250 horas de música distribuídas em diferentes espaços do circuito.

Os shows acontecem nos Largos do Pelourinho, Pedro Archanjo, Tereza Batista, Quincas Berro D’Água e na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba. A proposta é valorizar a diversidade musical e a presença de artistas baianos, com uma grade que contempla samba, axé, rap, reggae, guitarra baiana, bailes infantis e encontros colaborativos.

Entre os destaques estão apresentações como Rachel Reis convida Os Gilsons, Afrocidade convida Duquesa e Nelson Rufino convida Sandra Sá. A programação ainda inclui nomes como Mariene de Castro, Banjo Novo convida Samba de Oyá, Chico César, Criolo, Luedji Luna, Nação Zumbi e Os Garotin.

Outros encontros prometem movimentar o público, como Quabales convida MV Bill e Vandal convida Ministereo Público, reforçando a mistura de ritmos e gerações que marca o Carnaval no Centro Histórico. Veja a programação completa:

QUINTA-FEIRA – 12/02

Largo Pedro Archanjo

17h30 | 18h30 – Legião do Samba

19h00 | 20h00 – Filomena Bagaceira

20h30 | 21h30 – Saulo Braga

22h00 | 23h00 – Dan Valente

23h30 | 00h30 – Carla Visi

Largo Tereza Batista

17h30 | 18h30 – Jorge Zarath

19h00 | 20h00 – Zé Paulo

20h30 | 21h30 – Sarajane

22h00 | 23h00 – Lhego Valentim e Leva Trio

23h30 | 00h30 – Elas Cantam Axé

Largo Quincas Berro D’Água

17h30 | 18h30 – Rafael Pondé

19h00 | 20h00 – Wilsinho Kraychete

20h30 | 21h30 – Escandurras

22h00 | 23h00 – Márcia Short

23h30 | 00h30 – Ricardo Chaves

Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba

17h30 | 18h30 – Amanda Santiago

19h00 | 20h00 – Lazzo Matumbi

20h30 | 21h30 – Aloísio Menezes

22h00 | 23h00 – Bailinho de Quinta

23h30 | 00h30 – Jammil

SEXTA-FEIRA – 13/02

Largo do Pelourinho

19h00 | 20h30 – Rachel Reis convida Os Gilsons

20h30 | 21h00 – DJ Prettin D’King

21h00 | 22h30 – Márcia Short convida Lazzo e Aloísio Menezes

22h30 | 23h00 – DJ Prettin D’King

Largo Pedro Archanjo

17h30 | 18h30 – Adão Negro

19h00 | 20h30 – Afro – Grupo Atabasabar

21h00 | 22h30 – Projeto 03 Artistas – Alvinho, Indy e Brena

23h00 | 00h30 – Serestão do Lopes

Largo Tereza Batista

16h00 | 17h00 – Frevo Elétrico – Tributo a Carlos Pita

17h30 | 18h30 – Tonho Matéria

19h00 | 20h30 – Projeto 03 Artistas – Igor Gnomo, Chibatinha e Ágatha Macedo

21h00 | 22h30 – Axé – Oxeturá

23h00 | 00h30 – Lukas Miranda

Largo Quincas Berro D’Água

17h30 | 18h30 – Carla Cristina

19h00 | 20h30 – Orquestra Compassos

21h00 | 22h30 – Reggae – Sine Calmon e Morrão Fumegante

23h00 | 00h30 – Serginho Pimenta Nativa

Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba

17h30 | 18h30 – Diego Henrique

19h00 | 20h30 – Samba – As Ganhadeiras de Itapuã

21h00 | 22h30 – Antigos Carnavais – Claudia Cunha

23h00 | 00h30 – Márcia Freire

SÁBADO – 14/02

Largo do Pelourinho

17h00 | 18h30 – Majur

18h30 | 19h00 – DJ Telefunksoul

19h00 | 20h30 – Jeremias Gomes e convidados

20h30 | 21h00 – DJ Telefunksoul

21h00 | 22h30 – Afrocidade convida Duquesa

22h30 | 23h00 – DJ Telefunksoul

23h00 | 00h30 – Nação Zumbi

Largo Pedro Archanjo

14h00 | 15h00 – Aila Menezes

15h30 | 17h00 – Maya

17h30 | 19h00 – Igor Serravalle

19h30 | 21h00 – Igor Hereda

21h30 | 23h00 – Paulo Marcos

23h30 | 00h30 – Edu Casanova

Largo Tereza Batista

14h00 | 15h00 – Ana Mametto

15h30 | 17h00 – Breno Casagrande

17h30 | 19h00 – Viny Brasil

19h30 | 21h00 – Bonneco

21h30 | 23h00 – Pradarrum

23h30 | 00h30 – Luciano Calazans

Largo Quincas Berro D’Água

14h00 | 15h00 – CBX

15h30 | 17h00 – Sonora Amaralina

17h30 | 19h00 – Sávio Assis

19h30 | 21h00 – Gal do Beco

21h30 | 23h00 – Juliana Ribeiro

23h30 | 00h30 – Batifun

Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba

13h30 | 15h30 – Corrupio (Baile Infantil)

16h00 | 18h00 – Gatos Multicores (Baile Infantil)

19h00 | 20h30 – Larissa Luz

21h00 | 22h30 – Projeto 03 Artistas – Ifá, Alissa Sanders e João Teoria

23h00 | 00h30 – Mariene de Castro

DOMINGO – 15/02

Largo do Pelourinho

17h00 | 18h30 – Gerônimo

18h30 | 19h00 – MC Fall Clássico

19h00 | 20h30 – Três Marias: Larissa Luz + Anelis Assumpção + Sued Nunes

20h30 | 21h00 – MC Fall Clássico

21h00 | 22h30 – Nelson Rufino convida Sandra Sá

22h30 | 23h00 – MC Fall Clássico

23h00 | 00h30 – Banjo Novo convida Samba de Oyá

Largo Pedro Archanjo

14h00 | 15h00 – Cesar Figueiredo

15h30 | 17h00 – Folia Delas

17h30 | 19h00 – Samba – Matilde Charles, Sambaiaiá!

19h30 | 21h00 – Samba – Raimundo Sodré

21h30 | 23h00 – Reggae – Jô Kallado

23h30 | 00h30 – Magary

Largo Tereza Batista

14h00 | 15h00 – Ruan Vaqueirinho

15h30 | 17h00 – Paulinho Boca

17h30 | 19h00 – Reggae – Danzi

19h30 | 21h00 – Orquestra – Maestro Zeca Freitas

21h30 | 23h00 – Guitarra Baiana – Cassio Nobre

23h30 | 00h30 – Gereba

Largo Quincas Berro D’Água

14h00 | 15h00 – Tenysson Del Rey

15h30 | 17h00 – Orquestra – Orquestra Reggae de Cachoeira

17h30 | 19h00 – Samba – Grupo Botequim

19h30 | 21h00 – Pagode/Pagotrap – Banda Laskinê

21h30 | 23h00 – Arrocha – Gutto Cabaré

23h00 | 00h30 – Nando Borges

Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba

13h30 | 15h30 – Grupo Canela Fina (Baile Infantil)

16h00 | 18h00 – Lilica Rocha (Baile Infantil)

19h00 | 20h30 – DH8

21h00 | 22h30 – Projeto 03 Artistas – Jussara Silveira + Sylvia Patricia + Morotó Slim To Slim

23h00 | 00h30 – Vânia Abreu

SEGUNDA – 16/02

Largo do Pelourinho

17h00 | 18h30 – Pepeu Gomes e Davi Moraes

18h30 | 19h00 – DJ Bruxa Braba

19h00 | 20h30 – Os Garotin

20h30 | 21h00 – DJ Bruxa Braba

21h00 | 22h30 – Chico César

22h30 | 23h00 – DJ Bruxa Braba

23h00 | 00h30 – Filhos de Jorge

Largo Pedro Archanjo

14h00 | 15h00 – Patrick Levy

15h30 | 17h00 – Joyce Alane

17h30 | 19h00 – Reggae – Nelma Marks

19h30 | 21h00 – Samba – Banda Afrosambah

21h30 | 23h00 – Arrocha – Kelly Cristina

23h00 | 00h30 – Juan E Ravena

Largo Tereza Batista

14h00 | 15h00 – Pierre Onassis

15h30 | 17h00 – Afro – Aiace

17h30 | 19h00 – Reggae – Mukambu

19h30 | 21h00 – Projeto 03 Artistas – Fusão Afróxé Bass – Acoustic Pressure

21h30 | 23h00 – Rap – Negro Davi

23h00 | 00h30 – Thathi

Largo Quincas Berro D’Água

14h00 | 15h00 – Uel

15h30 | 17h00 – Samba – Samba de Roda da Dona Dalva

17h30 | 19h00 – Samba – Mestre Aurino Da Viola

19h30 | 21h00 – Projeto 03 Artistas – Trinca do Samba canta o Samba da Bahia

21h30 | 23h00 – Savannah Lima (à confirmar)

23h00 | 00h30 – Gui Vieira

Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba

13h30 | 15h30 – Zé Livrório (Baile Infantil)

16h00 | 18h00 – Ray Gramacho (Baile Infantil)

19h00 | 20h30 – Marcia Castro

21h00 | 22h30 – Projeto 03 Artistas – Show Oritá – Laiô, Rê Freitas e Rei Souza

23h00 | 00h30 – Motumbá

TERÇA – 17/02

Largo do Pelourinho

17h00 | 18h30 – Luedji Luna

18h30 | 19h00 – DJ Preta

19h00 | 20h30 – Vandal e Ministereo Público

20h30 | 21h00 – DJ Preta

21h00 | 22h30 – Quabales convida MV Bill

22h30 | 23h00 – DJ Preta

23h00 | 00h30 – Criolo

Largo Pedro Archanjo

14h00 | 15h00 – Igor Serravalle

15h30 | 17h00 – Projeto 03 Artistas – Apaxes do Tororó | Cabokaji | Udi

17h30 | 19h00 – Reggae – Dionorina

19h30 | 21h00 – Reggae – Joh Ras

21h30 | 23h00 – Arrocha – Alinne Silva

23h00 | 00h30 – Eletrikaz

Largo Tereza Batista

14h00 | 15h00 – Dan Miranda

15h30 | 17h00 – Rap – Aspri RBF

17h30 | 19h00 – Projeto 03 Artistas – Pílula Dendê Sounds

19h30 | 21h00 – Rap – Cangaço Preto

21h30 | 23h00 – Rap – Ravi Lobo

23h00 | 00h30 – Gabriel Mercury

Largo Quincas Berro D’Água

14h00 | 15h00 – Viola de Doze

15h30 | 17h00 – Orquestra – Orquestra Santo Antônio

17h30 | 19h00 – Tereza Cristina (à confirmar)

19h30 | 21h00 – Antigos Carnavais – Miss Sueter

21h30 | 23h00 – Gabi Lins

23h00 | 00h30 – Vinnicius

Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba

13h30 | 15h30 – Cadeira de Brin (Baile Infantil)

16h00 | 18h00 – Musiclauns (Baile Infantil)

19h00 | 00h30 – Celebração ao Dia Nacional da Axé Music

O Carnaval do Pelô integra a programação oficial do Governo da Bahia no tema “Carnaval da Bahia: Um Estado de Alegria”, reunindo ações do edital público da Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA), que contemplou 81 propostas artísticas, além da participação da Secretaria de Turismo (Setur), por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), que fortalece o calendário cultural do território. No Largo do Pelourinho, parte da grade de atrações é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

