Notting Hill Carnival leva folia britânica para Salvador | A TARDE

Uma explosão de cores, ritmos e tradições invadiu o carnaval de Salvador com o desfile do Notting Hill Carnival. O movimento, proveniente da festa carnavalesca londrina com elementos afro-caribenhos, tomou conta do circuito Barra-Ondina nesta quinta-feira, 8.

Os artistas do movimento se juntaram a nomes como Psirico, Larissa Luz, Vandal e Lunna Montty no Trio AFROPUNK, que retornou após quatro anos.

Considerado um dos maiores e mais vibrantes festivais de rua do mundo, o Notting Hill Carnival é celebrado anualmente no bairro de Notting Hill, em Londres, Reino Unido. O evento começou em 1966 como uma celebração da herança caribenha da área, organizada pela comunidade local, especialmente pelos imigrantes das Índias Ocidentais. Desde então, cresceu em tamanho e popularidade, tornando-se uma das principais atrações culturais de Londres.

Desembarcando no Brasil, a iniciativa busca celebrar as afinidades entre as festas, destacando a importância das manifestações afrodiaspóricas e inaugurando um calendário de eventos que culminará no Ano da Cultura Reino Unido-Brasil 2025-26.

Rafael S | Divulgação