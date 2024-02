Oh Polêmico explica fala homofóbica: "Falei referente a uma briga" | A TARDE

O cantor Deivison Nascimento, conhecido como o "Oh Polêmico", explicou, neste sábado, 10, que foi mal interpretado por suposta fala homofóbica durante a sua apresentação no Circuito Dodô (Barra-Ondina), no dia anterior.

Ao Portal A TARDE, o artista disse que a fala "um monte de homem se beijando" é um termo de comunidade usado em referência à briga e havia uma confusão acontecendo no momento.

"Foi mal interpretado, eu falei referente a uma briga que estava tendo, uma confusão generalizada. Eu pedi para segurar o trio e falei para 'ficar aí todo mundo se beijando ao invés de curtir', porque o beijar na comunidade, muitas vezes aqui Salvador, é a briga. Mas aí as pessoas interpretaram de forma errada, eu já expliquei tudo nos meus stories, está tudo sendo resolvido da melhor forma", afirmou Oh Polêmico.

O cantor também explicou sobre o atraso na saída dos trios. "Eu acabei chegando no percurso agora, é normal, é assim. Mas vai dar tudo certo, hoje tem showzão o polly para gente pegar um repertório gostoso. Um mega show hoje, daquele jeito", concluiu.

Após quase duas horas de atraso, Oh Polêmico subiu ao trio para puxar o bloco “As Kuviteiras” na noite deste sábado, 10, no Circuito Osmar (Campo Grande), no terceiro dia de folia em Salvador.

Promessa feita, promessa cumprida. Ao som de “Pitbull enraivado”, “Na Ondinha” e “Deixa eu bota meu boneco”, Polly não deixou ninguém parado no circuito mais tradicional da folia soteropolitana.

O Portal A TARDE registrou o trecho de Oh Polêmico fazendo a festa da galera na passagem do Campo Grande. Veja abaixo:

Leo Moreira | Ag. A Tarde