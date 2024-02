Oito trios são notificados por superlotação no Carnaval de Salvador | A TARDE

Oito trios foram notificados pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) no Carnaval deste ano por excesso de pessoas. Os equipamentos contam com limite de peso determinado anteriormente por vistorias, que têm o objetivo de evitar danos estruturais e desequilibrar o caminhão, ameaçando a integridade física dos foliões.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou o trio elétrico de Ivete Sangalo inclinado para a direita. No momento, a cantora puxava o bloco Coruja. O fato foi registrado no dia 12 de fevereiro, no Circuito Dodô (Barra/Ondina).

Percebendo a situação, Ivete pediu para o motorista parar o trio e os convidados correram para o lado esquerdo, voltando a equilibrar o caminhão. O trio tinha capacidade para 80 pessoas. De acordo com o diretor da Codesal, Sosthenes Macêdo, foi notado um risco por consequência da superlotação.

Uma proposta para determinar uma norma específica para a utilização de trios elétricos na Bahia foi apresentada em 2017, no entanto, até o momento não existe uma lei sobre o tema. Por isso, ainda não há controle sobre dimensões, limites de público e órgãos fiscalizadores dos trios.

Além da Codesal, o trabalho de avaliação é feito por brigadas privadas. Em caso de emergência, profissionais do Corpo de Bombeiros, Saltur e agentes do Conselho Regional de Engenharia da Bahia (Crea) podem ser acionados, assim como o Departamento de Polícia Técnica em caso de solicitação de perícia.

Leia mais

>> Audiência do Grupo A TARDE no Carnaval supera 3 milhões de pessoas