Olha elas! Marquezine e Sasha “quebram tudo” no trio de Ivete | A TARDE

Olha elas! Após curtirem bastante o trio de Anitta na noite de sexta-feira, 9, a atriz Bruna Marquezine e a estilista Sasha Meneghel voltaram ao circuito Dodô (Barra/ Ondina) neste sábado, 10, dessa vez para ir atrás de Ivete Sangalo. As famosas “quebraram tudo” no trio da cantora durante a passagem do bloco Coruja.

As duas optaram por looks parecidos, com franjas, a la melindrosas: enquanto Sasha elegeu o branco com tons bege, Bruna apostou no preto.

Ao som de clássicos como “Tô na Rua”, a dupla de famosas pulou e dançou muito. Confira:





