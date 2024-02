Marquezine e Sasha curtem 'pipoca' de Anitta no circuito Dodô; veja | A TARDE

A atriz Bruna Marquezine, a estilista Sasha Meneghel e seu marido, João Lucas, também curtiram o trio de Anitta na noite desta sexta-feira, 9, no circuito Dodô (Barra/ Ondina).

O trio não se segurou e desceu para curtir na 'pipoca' em meio a multidão que seguia o bloco da musa carioca. Com um look ousado, a estrela do filme "Besouro Azul" combinou um cropped e saia na cor dourada. Já a filha de Xuxa optou por uma blusa preta e uma saia azul floral.

Além delas, outros artistas marcaram presença no trio de Anitta. MC Daniel, João Guilherme, Marina Sena e Lexa, além de Hugo Gloss caíram na folia.

Anitta puxou trio nesta sexta-feira na Barra/ Ondina | Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE