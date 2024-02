"Onipresente" em Salvador, Humberto Carrão curte saída do Ilê | A TARDE

O ator Humberto Carrão, que está em Salvador desde o pré-Carnaval, marcou presença no primeiro compromisso do Ilê Aiyê neste sábado, 10, no Curuzu. Em entrevista exclusiva ao Massa!, o artista revelou que seu principal desejo para curtir a folia na capital baiana foi para prestigiar os blocos afros.

>>> "Me sinto privilegiado", diz Humberto Carrão sobre Carnaval na Bahia

"Eu quis estar em Salvador para passar o Carnaval justamente para poder ver o Ilê, para poder ver o Ghandy, o Cortejo Afro, o Olodum. Eu sou apaixonado por todos esses blocos, essas instituições tão poderosas", afirmou Humberto.

De acordo com o ator, é importante estar no Ilê, porque o bloco faz parte de como ele observa o mundo atualmente.

"São 50 anos do Ilê. Isso é motivo de muita festa, muita celebração, de beleza, de conquista, de liberdade, de luta. E eu admiro muito isso, eu sou o Ilê. Todos esses grupos, esses blocos, formam e formaram a minha forma de olhar o mundo", disparou.

Se tornando 'meme' na cidade por ser quase onipresente, marcando presença em todos os lugares, o ator explicou a situação.

"Se eu fosse [onipresente] eu estava bom. Tem muita coisa, isso que é o mais legal de Salvador, e eu faço questão de estar na rua, de estar nos blocos, para vários blocos menores. Eu sou apaixonado pela história do meu lugar, do meu país", comentou o ator.