Os Mascarados: Bloco desfila com Margareth, Jau Lan Lanh e Nanda Costa | A TARDE

O primeiro dia oficial do Carnaval de Salvador, na quinta-feira, 8, foi marcado pelo bloco Os Mascarados, que desfilou no circuito Dodô (Barra-Ondina) com um trio sem cordas e duas rainhas para comemorar os 25 anos de existência.

Ao som do cantor Jau e da ministra da Cultura, Margareth Menezes, a atriz Nanda Costa e a percussionista Lan Lanh desceram do trio e curtiram quase todo o trajeto na pipoca.



No repertório, Margareth trouxe sucessos como “Faraó”, “Dandalunda” e “Toté de Maianga”.



O bloco Os Mascarados é famoso por levar o lúdico e o clima dos antigos carnavais para o circuito Barra-Ondina, com foliões vestidos como piratas, enfermeiras, super-heróis, drags, princesas, guerreiros, entre outras fantasias.



Veja fotos: