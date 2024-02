Palco Rap Salvador é opção na Castro Alves neste sábado de Carnaval | A TARDE

Alternativa ao axé, samba e pagode, o Palco Rap Salvador, localizado na Ladeira da Preguiça, próximo à Praça Castro Alves, promete levar alegria aos amantes do ritmo musical neste sábado, 10, com shows das 16h às 23h.

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, enfatiza a importância da diversidade de ritmos na festa. Ele destaca que a inclusão do palco na programação do Carnaval é um testemunho da crescente diversidade musical que caracteriza essa festa icônica.

"Esses talentosos artistas representam uma pequena parte dessa cena que só cresce, com letras poderosas, batidas contagiantes e uma energia vibrante que promete elevar ainda mais o espírito do Carnaval de Salvador", afirma Edington.

Entre os nomes que se apresentarão no Palco Rap Salvador estão Ravi Lobo, Cronista do Morro, Mr. Armeng, Makonnen Tafari, Suhhh, Auréa Semiseria, Dj Nai Kiese, Bruno Kroz, Dj Leandro Vitrola, entre outros artistas. A programação inclusiva destaca o papel crucial do rap na narrativa cultural da cidade, oferecendo uma plataforma de destaque para artistas locais em diversos níveis de carreira.

"A iniciativa é uma celebração da riqueza cultural e da diversidade musical que define o nosso cenário cultural, e o rap local faz parte desse caldeirão", conclui o presidente da Saltur, ressaltando o papel fundamental do rap na cena cultural soteropolitana.

Confira a programação:

16h às 16h30 - JEFFERSON FYAH

16h35 às 17h25 - DJ LEANDRO CONVIDA VILLA FLOR, MC DO, JEF RODRIGUEZ E PIVETE NOBRE

17h30 às 18h - NAI KIESE CONVIDA VIIK AMAZI E BRIANNY

18h05 às 18h40 - RAONIR BRAZ

18h45 às 19h05 - BRUNO KROZ

19h10 às 19h40 - AURÉA SEMISERIA

19h45 às 20h15 - MR. ARMENG

20h20 às 20h50 - SUHHH

20h55 às 21h25 - MAKONNEN TAFARI

21h30 às 22h - RAVI LOBO

22h05 às 22h35 - CRONISTA DO MORRO

23h – ENCERRAMENTO