Pela 1ª vez no Furdunço, Márcio Vitor fala sobre ‘Música do Carnaval' | A TARDE

O cantor Márcio Vítor, da banda Psirico, estreou neste domingo, 4, a sua participação do Furduço e celebrou estar levando a 'raiz do pagodão' para os amantes do carnaval.

"Desde que foi lançado a festa eu tinha uma vontade de estar aqui, porque tinha uma cobrança do Brasil inteiro. Tem turista do Brasil inteiro que tá aqui. Todo mundo perguntando: "por que o Psirico não tá?" "Quero ver o Psirico". E eu não sabia o que falar, geralmente a gente tava fazendo show em outras cidades. E aí chegou o momento de a gente trazer a suingueira do PS, a raiz do Pagodão, a banda que deu a cara ali, a tapa no começo de toda essa história, do ritmo protagonista do Carnaval esse ano", comentou Márcio Vitor.

'Música do Carnaval'

Com a sua canção concorrendo à música do carnaval, Marcio Vitor diz estar confiante quanto a vitória e diz esperar que o pagodão seja reconhecido no Brasil e mundo inteiro e vislumbra 'ganhar o Grammy'

"Estou muito confiante. Essa música é muito boa, ela vai acontecer no carnaval, ela vai acontecer na rua, onde a gente vai ver a imagem do povo cantando. Agora, o meu prêmio já é o pagodão, porque lá atrás ninguém acreditava, diziam que a gente não ia chegar. E aí chegou o Psirico. A gente serve de alegria para o Brasil e eu tenho certeza que o pagodão não vai ser reconhecido só na Bahia, mas no Brasil e mundo inteiro. Espero concorrer ao Grammy", completou ele.

Torcida no BBB

Ligado no Big Brother Brasil (BBB), o cantor não escondeu que torce no reality pelo 'calabreso' Davi.

Eu sempre torço para a Bahia, eu torço para o que é povo. Eu sou do povo, Davi e do povo. É um guerreiro nosso. Essas gírias da Bahia é muito gostoso, é muito nosso, mas o que eu fico mais feliz é de ver a Bahia inteira, o Brasil inteiro torcendo por um cara de verdade, educado, que tem princípios. Todo mundo só tem aquela imagem do baiano pelo caminho errado, mas agora a Bahia chega mostrando que nós somos, além de carnaval, nós temos muito mais personalidades e Davi já é o campeão. Davi é do povão. O calabreso", riu o cantor.