HOME > CARNAVAL
CONFUSÃO

Péricles no Carnaval? Entenda a confusão que viralizou nas redes

Cantor esclareceu situação nas redes

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

04/02/2026 - 21:44 h | Atualizada em 04/02/2026 - 21:55

Artista que se apresentará no Carnaval de Pau da Lima foi confundido com o sambista Péricles
Artista que se apresentará no Carnaval de Pau da Lima foi confundido com o sambista Péricles

Uma das atrações do Carnaval de Pau da Lima,em Salvador,viralizou nas redes sociais ao ser confundido com uma lenda do samba brasileiro: o cantor Péricles. No entanto, quem estará no circuito do bairro na capital baiana é o sertanejo Péricles Mota, que fazia dupla com o irmão Leonardo.

Após ter seu nome divulgado na programação do evento, diversas pessoas acharam que se tratava do ex-participante do grupo Exaltasamba. Diante da situação, Péricles Mota fez questão de ir às redes sociais para esclarecer o mal-entendido.

“Não me culpem, não me julguem! Eu não tenho nada a ver com isso. Não é o Pericão, mas é Péricles Mota, confirmado lá em Pau da Lima para fazer um super show de Carnaval, eu espero todos vocês pra gente curtir muito.”, disse ele em tom bem humorado.

Além do “Péricles da Shopee”, como Péricles Mota foi apelidado após o episódio, a Prefeitura de Salvador preparou uma grade recheada de artistas para quem prefere fugir das multidões que preenchem os circuitos Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Campo Grande).

Confira as atrações do Carnaval em Pau da Lima

  • TK
  • Seu Maxixe
  • U Tal do Xote
  • The Play
  • Péricles
  • Jaldo Rodrigues
  • Somos Cinco
  • Lambaloca
  • Seuilsom
  • Miskuta
  • Virgílio
  • Patrick Levi
  • Elaine Fernandes
  • Gang do Samba
  • Roberto Viana

Tags:

carnaval 2023 Eventos Salvador música Pau da Lima Péricles Mota

x