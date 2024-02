Peruanno exalta carnaval e Solange Almeida: “nossa voz no forró” | A TARDE

Um dos grandes nomes do forró, o cantor Israel Peruanno levou todo o seu talento e energia para o Carnaval de Salvador. Com a agenda lotada, o ex-Cavaleiros do Forró prometeu trazer o melhor do forró para o circuito Dodô (Barra-Ondina), neste sábado, 10, e ainda anunciou uma parceria especial com Solange Almeida, responsável por agenciar a sua carreira solo.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Israel compartilhou seus planos para o verão, revelando que após o Carnaval, ele está preparando um novo CD. O artista disse que ama a folia baiana.

"Estou muito feliz de estar aqui neste Carnaval", disse Israel. "É uma alegria enorme participar desse evento maravilhoso, e eu amo estar na Bahia. A energia daqui é contagiante, e tenho certeza de que hoje, nos trios elétricos, vamos entregar o melhor do nosso repertório, com músicas que a galera adora desde os tempos do Cavaleiros", prometeu.

Sobre sua parceria com Solange Almeida, Israel não poupou elogios à cantora. Peruanno foi o primeiro artista empresariado por ela. “A Sol, nunca o nome fez tanto sentido, Sol, né? Sol é uma mulher maravilhosa, uma grande representante da música brasileira, uma grande representante da música baiana também, é a nossa voz no forró, a gente tem que tirar o chapéu em todos os sentidos pra ela e ter essa honra de ela fazer parte do meu projeto, de nós sermos sócios, isso é uma alegria enorme, e assim, a gente tá ganhando grandes frutos. Tá com um pouquinho, acho que com seis meses dessa parceria, mas a gente, graças a Deus, tá colhendo grandes frutos e grandes coisas que estão por vir também, se Deus quiser”.