Pipoco: Léo Santana agita circuito Orlando Tapajós em Salvador

A terça-feira, 10, foi diferenciada para quem 'brotou' no circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra), em Salvador. Ao som de 'Desliza', 'Marca de Fitinha', entre outros sucesso, o cantor Léo Santana acendeu a galera.

O israelense Noam Teuerstein revelou que era a sua primeira vez no Brasil e que estava realizando um sonho. "Todo mundo em Israel fala do Brasil, que aqui tem futebol, Carnaval, acarajé, dendê. Eu tô bem empolgado, todo mundo vai cantar, dançar e eu vou aprender também", prometeu.

Acostumada a aproveitar o Pipoco, Natália Albuquerque afirmou que cantor se destaca em suas apresentações. "Léo Santana é Léo Santana, eu sempre vou para shows, show da virada, sempre que tem possibilidade eu vou", disse a jovem.

Fazendo o circuito inverso ao do Carnaval, o GG da Bahia seguiu puxando uma multidão que dançava e cantava todos os hits do artista.