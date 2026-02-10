Menu
PRÉ-CARNAVAL

Pipoco: Léo Santana agita circuito Orlando Tapajós em Salvador

O cantor arrastou uma multidão da Ondina até a Barra

Rebeca Nascimento | Portal MASSA!

Por Rebeca Nascimento | Portal MASSA!

10/02/2026 - 22:42 h | Atualizada em 10/02/2026 - 23:07

Ao som de 'Desliza', 'Marca de Fitinha', entre outros sucesso, o cantor Léo Santana acendeu a galera
Ao som de 'Desliza', 'Marca de Fitinha', entre outros sucesso, o cantor Léo Santana acendeu a galera

A terça-feira, 10, foi diferenciada para quem 'brotou' no circuito Orlando Tapajós (Ondina-Barra), em Salvador. Ao som de 'Desliza', 'Marca de Fitinha', entre outros sucesso, o cantor Léo Santana acendeu a galera.

O israelense Noam Teuerstein revelou que era a sua primeira vez no Brasil e que estava realizando um sonho. "Todo mundo em Israel fala do Brasil, que aqui tem futebol, Carnaval, acarajé, dendê. Eu tô bem empolgado, todo mundo vai cantar, dançar e eu vou aprender também", prometeu.

Turista israelense Noam Teuerstein
Turista israelense Noam Teuerstein | Foto: Rebeca Nascimento

Acostumada a aproveitar o Pipoco, Natália Albuquerque afirmou que cantor se destaca em suas apresentações. "Léo Santana é Léo Santana, eu sempre vou para shows, show da virada, sempre que tem possibilidade eu vou", disse a jovem.

Natália Albuquerque e seu amigo curtindo a festa
Natália Albuquerque e seu amigo curtindo a festa | Foto: Rebeca Nascimento

Fazendo o circuito inverso ao do Carnaval, o GG da Bahia seguiu puxando uma multidão que dançava e cantava todos os hits do artista.

carnaval Carnaval 2026 Leo Santana Pipoco Pipoco Leo Santana

