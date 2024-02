Prefeitura abre inscrições para Camarotes Acessíveis no Carnaval | A TARDE

A prefeitura de Salvador abriu às 8h desta sexta-feira, 2, as inscrições para os Camarotes Acessíveis no Carnaval 2024. Ao todo, cerca de 500 vagas serão disponibilizadas diariamente. Os camarotes têm o intuito de proporcionar inclusão social, infraestrutura e acessibilidade dos circuitos Campo Grande, Ondina e Piedade para que idosos e pessoas com deficiência (PCDs) possam participar da folia.

O cadastro será realizado de forma presencial, na sede do Cadastro Único (CadÚnico), Rua Miguel Calmon, 28, Comércio, ou por meio do site. As vagas são limitadas. Cada pessoa pode realizar o cadastro para até dois dias da festa, e indicar até um acompanhante, com idade igual ou superior a 18 anos.



“Os Camarotes Acessíveis estarão nos principais circuitos, de forma que possamos promover inclusão social, acessibilidade, igualdade, para que as pessoas com deficiência e nossos idosos possam participar dessa festa, que reúne tanta gente, de forma segura", disse o secretário Júnior Magalhães, da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

Para acesso aos Camarotes Acessíveis, é necessária a apresentação de documento original com foto. O regulamento completo está disponível no site www.sempre.salvador.ba.gov.br.

Confira programação:

Camarote Ondina

Abre na quinta-feira (09), das 17h às 3h.

Camarote Campo Grande - Somente para idosos

Abre na sexta-feira (10), das 12h às 20h.

Camarote Piedade - Somente para pessoas com deficiência

Abre sexta-feira (10), das 13h às 21h.