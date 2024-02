Prefeitura apresenta operação de serviços para o Carnaval | A TARDE

A Prefeitura de Salvador apresentou nesta quarta-feira, 31, os serviços municipais para o Carnaval 2024. A operação, que reúne ações de todas as pastas, empresas, autarquias e órgãos públicos, visa garantir mais segurança, conforto e facilidades tanto para quem vai curtir a folia na capital baiana como para quem vai trabalhar nela.

Bruno Reis destacou que a Prefeitura pensa "nos mínimos detalhes" para a realização da festa: “A gente passa por todos os setores, como combate à violência contra a mulher, à discriminação racial e à LGBTfobia. Também no cuidado com os animais, com o meio ambiente, preocupação com as mudanças climáticas. Enfim, são muitos os detalhes que, às vezes, as pessoas que curtem o Carnaval não conseguem perceber a fundo”, disse.

Como um dos destaques, o Carnaval 2024, segundo a prefeitura, será o mais tecnológico da história. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Inovação e Tecnologia (Semit), lançou um serviço de Inteligência Artificial (IA) para tirar as dúvidas dos foliões.

Através do WhatsApp (71) 98791-3420, será possível obter informações sobre transporte para a festa, pontos de táxi, localização dos módulos de saúde, atendimentos a crianças, adolescentes e mulheres, programação dos circuitos, entre outras opções.

Outra novidade, também disponível no WhatsApp, é o “De Olho no Trio”, que vai passar ao folião, através de georreferenciamento, a posição dos trios nos circuitos do Carnaval. Além disso, a Prefeitura fechou parceria com o Waze para que o aplicativo de mobilidade mostre as melhores rotas levando em conta a infraestrutura montada. Ou seja: todos os bloqueios de vias, áreas de circulação restringida, portais de inspeção, entre outras informações.

Segundo o prefeito, isso mostra como Salvador tem se empenhado na organização da festa. “Nós desenvolvemos, ao longo dos 10 últimos anos, uma expertise que nos faz realizar um evento dessa magnitude com segurança e tranquilidade. Vocês sabem que não é fácil fazer um evento de rua para 3 milhões de pessoas. Porém, graças a Deus, a gente consegue fazer com excelência, sendo referência no mundo todo”, disse o prefeito.

Segundo o titular da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) de Salvador, Pedro Trourinho, são esperados 1 milhão de turistas no Carnaval. “A gente vem tendo um verão embalado, com números cada vez mais altos de turismo. Só ontem (terça), nos dois equipamentos recém-inaugurados, foram quase 2 mil pessoas visitando a Casa das Histórias de Salvador e a Galeria do Mercado Modelo. Então, é fato que o verão está muito aquecido. Nenhum evento do mundo tem a complexidade do Carnaval de Salvador, e a gente consegue atender a tudo isso de uma forma muito coordenada, sob liderança direta do prefeito Bruno Reis”, disse.

Monitoramento

Para aprimorar o fluxo dos circuitos, a Empresa Salvador Turismo (Saltur) agora contará, também, com 50 câmeras de monitoramento e GPS nos trios elétricos. Essas novidades se somam aos 150 fiscais em 10 postos operacionais, que também cuidam da organização da festa. Além disso, o Carnaval conta com um Centro de Controle Operacional, no bairro de Ondina, que reúne 15 órgãos municipais ligados à festa.

“Salvador se notabiliza no país por oferecer a maior infraestrutura para a realização de um Carnaval dessa magnitude, com uma gigantesca operação de serviços públicos. Tudo isso dá conforto aos foliões, tanto soteropolitanos como turistas. Para se ter uma ideia, são mais de 700 estruturas colocadas nos espaços públicos para dar esse conforto. Em determinado momento, 140 veículos, como trios, estão nas ruas ao mesmo tempo nos oito circuitos. Não existe nenhuma festa popular no país desse tamanho”, afirmou o presidente da Saltur, Isaac Edington.

Transporte e trânsito

A operação de transporte durante o Carnaval vai contar com 140 linhas de ônibus, das quais 126 com funcionamento 24 horas. Uma única linha, gratuita, vai acessar a Avenida Centenário durante o período da festa, em um corredor exclusivo: a C10 – Lapa x Calabar. Serão 72 veículos em operação 24 horas, entre os dias 8 de fevereiro (quinta-feira) e 14 de fevereiro (Quarta-Feira de Cinzas). Haverá pontos especiais de ônibus no Vale do Canela, Avenida Garibaldi, Avenida Centenário e Praça Cayru.

Outra opção de transporte para quem vai curtir a festa é o Expresso Salvador, serviço com linhas expressas que ligam os principais shoppings da cidade aos circuitos. O trecho custa R$ 18 (incluído o preço do estacionamento para quem deixar o veículo pessoal no shopping).

O Expresso terá cinco linhas: Salvador Shopping x Barra (atrás do Vitoria Center); Salvador Shopping x Ondina (Praça Bahia Sol); Shopping Paralela x Barra (atrás do Vitoria Center); Salvador Norte x Barra (atrás do Vitoria Center); e a linha Salvador Norte x Barris (Centro) x Garibaldi (Barris: em frente à Transalvador/ Garibaldi: Instituto de Geociências da UFBA), novidade deste ano. Além disso, a operação terá 18 pontos especiais para táxi, oitos para mototáxi e cinco para embarque e desembarque de veículos por aplicativo.

Duas faixas poderão ser usadas exclusivamente por ônibus e táxis: a faixa à esquerda, no sentido Barra, a partir da interseção da Praça Dr. João Mangabeira até o primeiro retorno após o Calabar; e a faixa à direita da Avenida Presidente Costa e Silva, a partir da Arena Fonte Nova, até o acesso à Estação da Lapa. Ambas as faixas serão fiscalizadas eletronicamente por meio de equipamentos fixos e estáticos. Será implantado este ano um novo sistema de controle eletrônico via radar para acesso às zonas de restrição. Dessa forma, os adesivos nos veículos de moradores das regiões próximas aos circuitos contam com a placa impressa em etiqueta holográfica.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montou um grande esquema de atendimento para o Carnaval, com 15 módulos de saúde distribuídos pelos circuitos, 157 leitos totais e 15 leitos de estabilização. São 20 ambulâncias, 12 motolâncias e duas ambulanchas para transporte. A operação conta ainda com 10 postos da Vigilância Sanitária e dois postos do Fique Sabendo, que realizam testes rápidos para a detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) como HIV, sífilis e hepatites. Estão envolvidos diretamente na operação quase 2 mil profissionais de saúde e seis equipes de cirurgia bucomaxilofacial.

Ordem Pública

Durante o Carnaval, cabe à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) organizar o espaço público e orientar os ambulantes cadastrados. Entre os avanços deste ano, estão o novo sistema de cadastramento online – que evitou filas e possibilitou aos trabalhadores um cadastro único para as festas populares – a isenção de taxas e a nova estrutura montada no circuito Dodô (Barra-Ondina), aumentando a segurança de ambulantes e garantindo mais espaço para os foliões. Foram emitidas 4.110 licenças diversas, para profissionais com isopor, food trucks, baianas de acarajé, etc. Serão instalados 80 pontos para banho, em oito contêineres. Para os foliões, a Vila Gastronômica, localizada na Rua Lemos de Brito (da Av. Almirante Marques de Leão até a orla da Barra) terá 11 toldos.

Segurança

A Guarda Civil Municipal terá 1.060 profissionais em atuação no Carnaval, 54 postos patrimoniais e 13 bases avançadas de segurança. O esquema de segurança conta com uma central de monitoramento, uma base operacional móvel e 10 elevados. No Carnaval do Santo Antônio Além do Carmo, haverá 30 agentes diariamente.

Limpeza

Na limpeza urbana, serão mais de 3 mil colaboradores, 218 equipamentos, 14 cooperativas e oito centrais de apoio ao catador. A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) também repete a ação especial “Plástico é Vida, Reciclando na Avenida”, com o objetivo de executar a coleta segmentada e diminuir a quantidade de resíduos plásticos encaminhados para o destino final. Serão instalados nos circuitos 3,3 mil sanitários químicos e 90 contêineres climatizados.

Promoção Social

A Secretaria Municipal de Promoção Social (Sempre) vai promover a campanha Criança Não é Mão de Obra, com o objetivo de identificar, cadastrar e encaminhar crianças e adolescentes em trabalho infantil e outras situações de violações de direitos para a Rede Socioassistencial e para o Sistema de Garantia de Direitos. Para isso, haverá busca ativa de crianças e adolescentes nessas situações, sensibilização da população sobre os riscos e malefícios do trabalho infantil por meio de material informativo. A campanha vai atuar nos circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho), além de seis bairros (Cajazeiras, Pau da Lima, Nordeste de Amaralina, Liberdade, Itapuã e Periperi).

O Catafolia, espaço de apoio para catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, funcionará das 7h às 15h, em dois locais: no CAS Wilson Lins, em Ondina; e na Escola Municipal Perminio Leite, no Dois de julho. A pasta também realiza o serviço de abordagem social durante o período, com atendimento à população em situação de rua, para identificar nas áreas dos circuitos a ocorrência de violação de direitos contra a população adulta e infanto-juvenil.

Mulheres, Infância e Juventude - Entre as ações da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) no período do Carnaval, está o Salvador Acolhe, destinado a crianças e adolescentes de 0 a 17 anos que sejam filhos de ambulantes cadastrados ou mesmo em situação de risco ou violação de direitos. São cinco centros de acolhimento, aprendizagem e convivência, com capacidade para 600 crianças. Funcionam ainda dois Centros de Referência e Atenção à Mulher (CRAMs), no Largo do Campo Grande e na Rua Prof. Sabino Silva, em Ondina. A SPMJ também integra, junto com a Secretaria Municipal de Reparação (Semur), o Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência contra Mulher.

Turismo

Além de montar um receptivo bilíngue com informações para os turistas no aeroporto, porto e rodoviária de Salvador, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) também contará com equipes volantes para ações em hotéis, pousadas, restaurantes e shoppings da cidade. Para assegurar o conforto e bem-estar dos foliões, haverá postos de hidratação e distribuição de protetor solar nos circuitos, além de climatizador.



Comunicação

[Cerca de três mil profissionais de imprensa estão cadastrados para a cobertura da maior festa de rua do mundo. Além das cabines de rádio com estrutura necessária e alcance para 350 cidades do interior, os profissionais têm à sua disposição a sala oficial de imprensa no Campo Grande, com rede Wi-Fi e pontos de internet fixa. A Secretaria de Comunicação (Secom) realizará coletivas diárias de balanço com o prefeito Bruno Reis e secretários envolvidos na operação do Carnaval, além de enviar conteúdo em tempo real para veículos e fazer a cobertura digital da festa nas redes sociais da Prefeitura.