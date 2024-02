Prefeitura inova para melhorar condições de trabalho de ambulantes | A TARDE

Focada em proporcionar conforto e segurança aos ambulantes durante os seis dias de carnaval, a Prefeitura de Salvador organizou uma série de inovações para garantir a medida, dentre elas, a nova estrutura exclusiva para os trabalhadores autônomos, liberada para uso na última sexta-feira, 9.

Outra novidade implantada pela gestão municipal voltada para os ambulantes na folia momesca deste ano é o novo sistema de credenciamento online, que contou com a inscrição de mais de 4 mil ambulantes.

A ação colocou um fim nas longas filas em frente a Secretaria de Ordem Pública (Semop). Para além, por determinação do prefeito Bruno Reis (União Brasil), os profissionais ficaram isentos do pagamento da taxa de inscrição. Os valores da taxa variavam de R$89,95 até R$391,85.

O governo municipal também instalou um centro de acolhimento para filhos dos trabalhadores que estão atuando nos circuitos da folia. Antes de iniciar a folia, os ambulantes passaram por capacitação promovida pela Semop, com palestras que abordaram temas como legislação de ordenamento do comércio informal, técnicas de vendas, noções de higiene e proibição do trabalho infantil.

Em parceria com a Ambev, patrocinadora do Carnaval, a gestão entregou kits para os ambulantes credenciados para o Carnaval 2024.

Passarela



Com a estrutura, que garante mais segurança também para os foliões, os ambulantes têm suas mercadorias preservadas. Além disso, há mais espaço no circuito para a circulação de foliões, o que dá mais fluidez na passagem dos trios. A passarela foi aprovada por trabalhadores que já estão atuando no local.

O ambulante Fernando da Silva, 52, conta que já perdeu mercadoria no ano passado devido a uma situação de empurra-empurra. “Perdi isopor e muitos produtos. Tive que comprar tudo de novo. A passarela ajuda nesse sentido”, emendou.

O presidente da Associação Integrada de Vendedores Ambulantes e Feirantes e Microempreendedores de Salvador e Região Metropolitana (Assidivan), Rosemário Lopes afirma ser a favor da estrutura.

“Eu acredito que alguns ambulantes ficaram com receio por ser algo novo. No próximo ano, tenho certeza que a briga vai ser para trabalhar no local. Na verdade, o que nós da Assidivan queremos é que ideias como essas sejam expandidas para outros setores do Carnaval, para que os ambulantes fiquem protegidos. É isso que a gente quer. Na estrutura, os ambulantes têm todos os equipamentos protegidos, além de mais espaço para eles e também para os foliões. É a política do ganha-ganha”, afirma.

“Vamos buscar soluções como essas para melhorar cada dia mais a vida desses trabalhadores que saem antes de a programação começar e só voltam para casa Quarta-Feira de Cinzas, fazendo um trabalho com muita dignidade”, completou Lopes.



Cuidado



A prefeitura também oferta no Carnaval uma casa para acolhimento dos filhos dos trabalhadores ambulantes, por meio do programa Salvador Acolhe, da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), com apoio das secretarias municipais de Educação (Smed), Saúde (SMS) e de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), além da Guarda Civil Municipal (GCM).

São, ao todo, cinco unidades montadas em escolas municipais localizadas nos bairros do Garcia, Saúde, Rio Vermelho, Chame-Chame e Ondina, com funcionamento até as 10h do dia 14 de fevereiro, horário limite para a retirada das crianças e adolescentes. São 540 vagas disponibilizadas no total.

Os jovens são abrigados em espaços montados em escolas municipais no entorno dos circuitos da folia. Além de prover as condições de acolhimento temporário, alimentação e higiene, os locais, que funcionam ininterruptamente por 24h durante todo o Carnaval, também oferecem atividades lúdico-pedagógicas e de apoio especializado durante a permanência no espaço.

Higiene

A Prefeitura também disponibiliza contâineres para que os ambulantes possam tomar banho. Ao todo, são nove contêineres e aproximadamente 120 chuveiros, disponibilizados pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb). Do total, são quatro masculinos e cinco femininos.

“Esses equipamentos foram instalados para oferecer maior comodidade para aqueles que passam longas horas nos circuitos. É importante que a população colabore, evite o desperdício de água e zele pela conservação dessas estruturas”, destacou o presidente da Limpurb, Omar Gordilho.



Os equipamentos estão situados nos seguintes pontos: Centro - Orixás Center (ao lado do estacionamento São Raimundo); Viaduto Menininha de Gantois (Ligação Campo Grande - Canela); Barra - próximo ao Shopping Barra / antiga Perini; Ondina - Adhemar de Barros/Milton Santos; e Praça Camaleão (próximo à UFBA).