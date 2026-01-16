Processo seletivo disponibiliza 78 vagas para o Carnaval 2026

Ao todo, são 78 vagas de emprego ofertadas - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Faltando menos de um mês para o Carnaval de Salvador, algumas vagas temporárias já estão sendo ofertadas para aqueles que se interessam em trabalhar durante a data festiva. Nesta semana, a Prefeitura de Salvador abriu o Processo Seletivo Simplificado nº 01/2026, via REDA, para contratação temporária de educador social.

Os profissionais atuarão em ações de promoção social e proteção de públicos vulneráveis durante a festa de rua. Dentre as principais funções da atribuição estão: identificar e proteger crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade; realizar ações de prevenção, orientação e educação em direitos; e elaborar relatórios diários das atividades.

Ao todo, serão 78 vagas imediatas para pessoas acima de 18 anos de idade, com ensino médio completo e aptidão física compatível com as condições de trabalho no evento, que terá duração de oito dias.

Entretanto, também haverá um cadastro reserva, sob coordenação da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (SEMPRE). As vagas ainda estão divididas entre duas equipes: uma diurna, com carga horária das 10h às 22h, e outra noturna, trabalhando das 15h às 3h do dia seguinte, divididos entre os circuitos Barra, Ondina, Campo Grande, Piedade e Carnaval nos bairros.

Inscrição e remuneração

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas de forma online, através do site oficial do Seleção Reda, disponibilizado pela prefeitura (clique aqui). O período é das 9h de 15 de janeiro até 23h59 de 17 de janeiro de 2026.

A taxa de inscrição custa R$10 e algumas pessoas inscritas no CadÚnico, que fizeram a solicitação até o dia 7 de janeiro foram aprovadas, receberam isenção total do valor.

Já o valor da remuneração final é de R$ 804,10 para a turma diurna e R$ 860,38 para a noturna, durante todo o período de 8 dias, que inclui 2 dias de treinamento e 6 de operação no Carnaval, em regime REDA.

*Mais informações sobre as atribuições dos cargos estão disponibilizadas no edital oficial.